Стремоусов раскрыл потери ВСУ на херсонском направлении

Стремоусов: ВСУ на херсонском направлении потеряли 9,8 тысячи военных

17 октября 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Потери ВСУ в технике составили более 1590 единиц Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении за последние полтора месяца составили 9,8 тыс. человек. Об этом заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Только по сводкам Минобороны … укронацисты потеряли примерно около 9,8 тыс. кадровых военных и наемников убитыми. Это только лишь на херсонском направлении», — заявил он в эфире «Первого канала». По его словам, потери в технике составили около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевых бронированных машин, 335 пикапов с пулеметами, 36 самолетов и семь вертолетов. Суммарно — более 1590 единиц техники. Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. По его словам, основной ее целью является защита мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. В ночь на 30 сентября президент РФ подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость Донецкой и Луганской народных республик Россия признала 22 февраля. В Госдуме сообщили, что новые области официально вступили в состав РФ уже с 30 сентября.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении за последние полтора месяца составили 9,8 тыс. человек. Об этом заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Только по сводкам Минобороны … укронацисты потеряли примерно около 9,8 тыс. кадровых военных и наемников убитыми. Это только лишь на херсонском направлении», — заявил он в эфире «Первого канала». По его словам, потери в технике составили около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевых бронированных машин, 335 пикапов с пулеметами, 36 самолетов и семь вертолетов. Суммарно — более 1590 единиц техники. Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. По его словам, основной ее целью является защита мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. В ночь на 30 сентября президент РФ подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость Донецкой и Луганской народных республик Россия признала 22 февраля. В Госдуме сообщили, что новые области официально вступили в состав РФ уже с 30 сентября.