МЧС: в результате ЧП с самолетом в Ейске погибли два человека

В результате крушения самолета на крышу девятиэтажки в Ейске погибли два человека, 15 человек госпитализированы. Об этом сообщает МЧС России.
«В Ейске после ЧП с военным самолетом два человека погибли. 15 госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Сообщение ведомства приводит ТАСС. По информации агентства, пострадали трое детей 8-10 лет. Они отравились угарным газом в результате пожара. В Ейской центральной районной больнице развернуты 8 операционных и 11 коек реанимации для пострадавших в ЧП, передает сообщение властей РИА «Новости» в своем telegram-канале.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ссылаясь на сообщение МЧС, заявил о том, что остатки самолета потушены. «Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован», — написал Кондратьев в своем telegram-канале.
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В результате крушения самолета на крышу девятиэтажки в Ейске погибли два человека, 15 человек госпитализированы. Об этом сообщает МЧС России. «В Ейске после ЧП с военным самолетом два человека погибли. 15 госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Сообщение ведомства приводит ТАСС. По информации агентства, пострадали трое детей 8-10 лет. Они отравились угарным газом в результате пожара. В Ейской центральной районной больнице развернуты 8 операционных и 11 коек реанимации для пострадавших в ЧП, передает сообщение властей РИА «Новости» в своем telegram-канале. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ссылаясь на сообщение МЧС, заявил о том, что остатки самолета потушены. «Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован», — написал Кондратьев в своем telegram-канале. Ранее в Ейске самолет упал на жилой дом. Минобороны подтвердило падение самолета Су-34. URA.RU приводит сводку главных новостей о ЧП.