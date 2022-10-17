МЧС: шесть человек не выходят на связь после пожара в жилом доме в Ейске

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Шесть человек не выходят на связь после пожара в жилом доме в Ейске Фото:

Невозможно установить связь с шестью жителями жилого дома после пожара в Ейске. Об этом сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Пострадало 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь», — сообщается в ведомстве. Там отмечается, что сведения предоставлены по предварительной информации.

В Ейске произошло крушение военного самолета. Замглавы Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что достоверно известно о трех погибших в результате происшествия. Позже стало известно, что число пострадавших при крушении самолета в Ейске выросло до 21 человека. Об этом сообщают в МЧС России. На место происшествия вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Невозможно установить связь с шестью жителями жилого дома после пожара в Ейске. Об этом сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю. «Пострадало 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь», — сообщается в ведомстве. Там отмечается, что сведения предоставлены по предварительной информации. В Ейске произошло крушение военного самолета. Замглавы Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что достоверно известно о трех погибших в результате происшествия. Позже стало известно, что число пострадавших при крушении самолета в Ейске выросло до 21 человека. Об этом сообщают в МЧС России. На место происшествия вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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