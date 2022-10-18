Визит федерального министра в Екатеринбург сорвался

Ирека Файзуллина ждали в Екатеринбурге до последнего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, которого до последнего ждали в Екатеринбурге на форуме 100+ TechnoBuild, не приедет. Вместо него будет присутствовать замминистра Никита Стасишин. Информация, которой с URA.RU поделился источник, подтверждается анонсами в официальном telegram-канале выставки.

«Вероятность того, что Файзуллин прилетит, сохранялась еще вечером 18 октября. Все ждали утра. В итоге отмена», — рассказал собеседник в дирекции 100+ TechnoBuild. Будет ли Файзуллин участвовать в главном событии деловой программы — панельной дискуссии «Строительство будущего. Новые возможности» — по ВКС, пока неизвестно. Представитель Файзуллина пока не ответила на вопрос корреспондента в мессенджере.

В прошлом году министр приезжал. Причем посещал он не только выставку, но и строящийся Академический район. Кульминацией поездки Файзуллина туда был символический запуск строительства трамвайной ветки.

На 100+ TechnoBuild-2022 поначалу ждали и вице-премьера Марата Хуснуллина. Но то, что в его плотном графике места для Екатеринбурга не оказалось, организаторы знали заранее.