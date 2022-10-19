19 октября 2022

Многодетный отец из Курганской области отказался от «брони» и ушел добровольцем на СВО

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Отправка призывников. Курган, призывники, мобилизация, отправка призывников
Житель Половинского округа отказался от «брони», чтобы пойти на фронт Фото:
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Мобилизация в России

Отец четверых детей из Половинского округа Курганской области отказался от «брони» и ушел на фронт добровольцем. Об этом говорится в посте главы округа Вадима Меньщикова в соцсети «ВКонтакте».

«Побывал в гостях у Полины, Юры, Максима, маленького Владислава и мамы их Алены. Глава семьи мог не участвовать в СВО как отец четверых детей, однако принял решение встать на защиту Родины и пришел в военкомат добровольцем», — пишет Меньщиков. Он отметил, что мужчина заранее перед отправкой заготовил дрова на зиму и подготовил дом так, чтобы семья в его отсутствие ни в чем не нуждалась.

Как отмечает Меньщиков, администрация привезла семье продуктовый набор. Аналогичные комплекты продуктов и дрова администрация округа доставляет семьям мобилизованных. В том числе семьи взяты социальными службами на учет, психологи района будут оказывать им необходимую поддержку.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Он отметил, что призывают бывших военных, прежде всего, имеющих военные специальности или боевой опыт.

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Отец четверых детей из Половинского округа Курганской области отказался от «брони» и ушел на фронт добровольцем. Об этом говорится в посте главы округа Вадима Меньщикова в соцсети «ВКонтакте». «Побывал в гостях у Полины, Юры, Максима, маленького Владислава и мамы их Алены. Глава семьи мог не участвовать в СВО как отец четверых детей, однако принял решение встать на защиту Родины и пришел в военкомат добровольцем», — пишет Меньщиков. Он отметил, что мужчина заранее перед отправкой заготовил дрова на зиму и подготовил дом так, чтобы семья в его отсутствие ни в чем не нуждалась. Как отмечает Меньщиков, администрация привезла семье продуктовый набор. Аналогичные комплекты продуктов и дрова администрация округа доставляет семьям мобилизованных. В том числе семьи взяты социальными службами на учет, психологи района будут оказывать им необходимую поддержку. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Он отметил, что призывают бывших военных, прежде всего, имеющих военные специальности или боевой опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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