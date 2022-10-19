Многодетный отец из Курганской области отказался от «брони» и ушел добровольцем на СВО

20 октября 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Житель Половинского округа отказался от «брони», чтобы пойти на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Отец четверых детей из Половинского округа Курганской области отказался от «брони» и ушел на фронт добровольцем. Об этом говорится в посте главы округа Вадима Меньщикова в соцсети «ВКонтакте». «Побывал в гостях у Полины, Юры, Максима, маленького Владислава и мамы их Алены. Глава семьи мог не участвовать в СВО как отец четверых детей, однако принял решение встать на защиту Родины и пришел в военкомат добровольцем», — пишет Меньщиков. Он отметил, что мужчина заранее перед отправкой заготовил дрова на зиму и подготовил дом так, чтобы семья в его отсутствие ни в чем не нуждалась. Как отмечает Меньщиков, администрация привезла семье продуктовый набор. Аналогичные комплекты продуктов и дрова администрация округа доставляет семьям мобилизованных. В том числе семьи взяты социальными службами на учет, психологи района будут оказывать им необходимую поддержку. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Он отметил, что призывают бывших военных, прежде всего, имеющих военные специальности или боевой опыт.

Отец четверых детей из Половинского округа Курганской области отказался от «брони» и ушел на фронт добровольцем. Об этом говорится в посте главы округа Вадима Меньщикова в соцсети «ВКонтакте». «Побывал в гостях у Полины, Юры, Максима, маленького Владислава и мамы их Алены. Глава семьи мог не участвовать в СВО как отец четверых детей, однако принял решение встать на защиту Родины и пришел в военкомат добровольцем», — пишет Меньщиков. Он отметил, что мужчина заранее перед отправкой заготовил дрова на зиму и подготовил дом так, чтобы семья в его отсутствие ни в чем не нуждалась. Как отмечает Меньщиков, администрация привезла семье продуктовый набор. Аналогичные комплекты продуктов и дрова администрация округа доставляет семьям мобилизованных. В том числе семьи взяты социальными службами на учет, психологи района будут оказывать им необходимую поддержку. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Он отметил, что призывают бывших военных, прежде всего, имеющих военные специальности или боевой опыт.