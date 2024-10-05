05 октября 2024

Курганский преподаватель рассказал, зачем отправился на СВО. Видео

Преподаватель медколледжа из Кургана ушел добровольцем на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Педагог из Кургана добровольцем ушел на спецоперацию
Педагог из Кургана добровольцем ушел на спецоперацию Фото:

Боец СВО с позывным «Шудя», который раньше работал преподавателем в Курганском медколледже, рассказал, что отправился на фронт добровольцем. Он не смог остаться в стороне, когда российская армия защищает людей на Донбассе. Об этом «Шудя» сообщил в интервью.

«Начиная с 2014 года, я во время занятий или лекций поднимал тему про Донбасс. И пару раз у студентов были вопросы: если вы вот так за все болеете, почему вы здесь, а не там. Поэтому я пошел на СВО добровольцем», — передает медиахолдинг «ВГТРК» на онлайн-платформе «Смотрим» видеосюжет с участием «Шуди».

Уточняется, что курганский преподаватель служит в Добровольческой разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского. После возвращения в Курган он собирается продолжить педагогическую деятельность в медколледже. 

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Боец СВО с позывным «Шудя», который раньше работал преподавателем в Курганском медколледже, рассказал, что отправился на фронт добровольцем. Он не смог остаться в стороне, когда российская армия защищает людей на Донбассе. Об этом «Шудя» сообщил в интервью. «Начиная с 2014 года, я во время занятий или лекций поднимал тему про Донбасс. И пару раз у студентов были вопросы: если вы вот так за все болеете, почему вы здесь, а не там. Поэтому я пошел на СВО добровольцем», — передает медиахолдинг «ВГТРК» на онлайн-платформе «Смотрим» видеосюжет с участием «Шуди». Уточняется, что курганский преподаватель служит в Добровольческой разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского. После возвращения в Курган он собирается продолжить педагогическую деятельность в медколледже. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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