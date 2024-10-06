«Хитрый план»: в Москве придумали, как заставить женщин рожать

Гинеколог Жиронкина: жительницы Москвы могут сдать анализ на фертильность

06 октября 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

Жительницы Москвы могут сдать анализ на фертильность и узнать свои шансы на беременность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Москвы запустили проект по репродукции и планированию беременности, в рамках которого девушка может сдать анализ на «Антимюллеров гормон» (АМГ) и оценить свои репродуктивные возможности. Однако если она в ближайшее время не планирует рожать, то яйцеклетки можно заморозить на два года. Об этом сообщила акушер-гинеколог Лариса Жиронкина из Центра женского здоровья. «У нас очень хитрые планы. Заморозку яйцеклеток или эмбрионов мы воспринимаем как готовность женщины стать матерью. И за два года их хранения она точно созреет, и мы получим эти беременности, пусть лишь с небольшой отсрочкой. О том, что эти расчеты строятся не на пустом месте, говорит цифра: 60 тысяч женщин изъявили желание пройти исследование за первые две недели. 20 тысяч его уже прошли и узнали, что для них настала пора откинуть все важные вопросы на второй план и заняться своим материнством», — заявила Жиронкина в интервью « Российской газете ». По ее словам, если уровень АМГ выше 1,5 нг/мл, можно планировать беременность, а при 1,2-1,5 нг/мл рекомендуется криоконсервация яйцеклеток. Анализ уровня АМГ помогает оценить репродуктивные возможности и спланировать беременность, что содействует разумному подходу к материнству. Она также отметила, что город финансирует процедуры ЭКО и генетические исследования эмбрионов для повышения шансов на здоровое потомство. Так, благодаря госфинансированию новые центры женского здоровья оснащены современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Жиронкина добавила, что в случае, если есть риск аномалий, врачи предлагают генетическое развитие эмбрионов, что значительно повышает уровень на рождение здорового ребенка. С 12 сентября жительницам столицы в личные кабинеты стали поступать направления на сдачу анализа «Антимюллеров гормон», который важен для оценки способности к зачатию. По словам получивших направления, они не просили о такой проверке, и анализы были назначены без их инициативы. Как объяснила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, направления приходят в рамках проекта по репродукции и планированию беременности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Москвы запустили проект по репродукции и планированию беременности, в рамках которого девушка может сдать анализ на «Антимюллеров гормон» (АМГ) и оценить свои репродуктивные возможности. Однако если она в ближайшее время не планирует рожать, то яйцеклетки можно заморозить на два года. Об этом сообщила акушер-гинеколог Лариса Жиронкина из Центра женского здоровья. «У нас очень хитрые планы. Заморозку яйцеклеток или эмбрионов мы воспринимаем как готовность женщины стать матерью. И за два года их хранения она точно созреет, и мы получим эти беременности, пусть лишь с небольшой отсрочкой. О том, что эти расчеты строятся не на пустом месте, говорит цифра: 60 тысяч женщин изъявили желание пройти исследование за первые две недели. 20 тысяч его уже прошли и узнали, что для них настала пора откинуть все важные вопросы на второй план и заняться своим материнством», — заявила Жиронкина в интервью «Российской газете». По ее словам, если уровень АМГ выше 1,5 нг/мл, можно планировать беременность, а при 1,2-1,5 нг/мл рекомендуется криоконсервация яйцеклеток. Анализ уровня АМГ помогает оценить репродуктивные возможности и спланировать беременность, что содействует разумному подходу к материнству. Она также отметила, что город финансирует процедуры ЭКО и генетические исследования эмбрионов для повышения шансов на здоровое потомство. Так, благодаря госфинансированию новые центры женского здоровья оснащены современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Жиронкина добавила, что в случае, если есть риск аномалий, врачи предлагают генетическое развитие эмбрионов, что значительно повышает уровень на рождение здорового ребенка. С 12 сентября жительницам столицы в личные кабинеты стали поступать направления на сдачу анализа «Антимюллеров гормон», который важен для оценки способности к зачатию. По словам получивших направления, они не просили о такой проверке, и анализы были назначены без их инициативы. Как объяснила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, направления приходят в рамках проекта по репродукции и планированию беременности.