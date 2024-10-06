Наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта

В России с 1 марта 2025 года начнется проверка наличия у водителей полиса ОСАГО по камерам, которые следят за дорожным движением. Такое решение принято на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова.
«Эксперимент с проверкой полиса ОСАГО с помощью камер на дорогах начнется 1 марта 2025 года и продлится год. Водителям без обязательного полиса будут отправлять предупреждения через „Госуслуги“ — пока без штрафа», — передает газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением.
По данным гендиректора «Национальной страховой информационной системы» (НСИС) Николая Галушина, уже известен механизм определения нарушителей, которые ездят без полиса ОСАГО. Он пояснил, что поток автомобилей будет фотографироваться дорожными камерами. После этого, информационная система ГАИ будет взаимодействовать с системой страхования, чтобы сравнить номера машин на фото с базой данных по ОСАГО, отметил Галушин.
По его словам, когда полис обнаружат, то фото удалится. Если полиса нет, тогда система отправит еще один запрос, чтобы не было ошибок. В случае, если ОСАГО нет, водителю отправят через «Госуслуги» предупреждение. Но штрафовать начнут только после завершения тестирования систем, подчеркнул Галушин.
Ранее в Москве проходило тестирование системы проверки полисов ОСАГО у водителей с помощью камер на дорогах. В результате автовладельцам приходили не штрафы, а уведомления о том, что они передвигаются без страховки. Часть автолюбителей даже не знали, что их полис поддельный.
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