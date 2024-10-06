06 октября 2024

В США предрекли убийство Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленского могут физически ликвидировать
© Служба новостей «URA.RU»
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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
Зеленскому повезет, если он сможет вовремя сбежать из страны, уверен Джонсон Фото:

Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провала на фронте. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это. По мере ухудшения военной ситуации политическая борьба будет становиться все более экстремальной», — отметил Джонс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Зеленскому повезет, если он сможет вовремя сбежать из страны. Тогда киевский лидер сможет забрать украденные деньги и жить на них во Флориде или на Карибах, говорит аналитик. «Если бы я застраховал жизнь Зеленского, то искал бы себе сейчас новую работу — мое начальство было бы в гневе из-за высокой вероятности, что придется выплачивать деньги», — резюмировал Джонсон.

Зеленский в начале СВО прятался в бункерах от армии России, так как боялся, что его «поймают и убьют». Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг не мог дозвониться до президента Украины в первые дни СВО, так как Зеленский спрятался, пишет RT.

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Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провала на фронте. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это. По мере ухудшения военной ситуации политическая борьба будет становиться все более экстремальной», — отметил Джонс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Зеленскому повезет, если он сможет вовремя сбежать из страны. Тогда киевский лидер сможет забрать украденные деньги и жить на них во Флориде или на Карибах, говорит аналитик. «Если бы я застраховал жизнь Зеленского, то искал бы себе сейчас новую работу — мое начальство было бы в гневе из-за высокой вероятности, что придется выплачивать деньги», — резюмировал Джонсон. Зеленский в начале СВО прятался в бункерах от армии России, так как боялся, что его «поймают и убьют». Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг не мог дозвониться до президента Украины в первые дни СВО, так как Зеленский спрятался, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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