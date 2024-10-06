В США предрекли убийство Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленского могут физически ликвидировать

07 октября 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Зеленскому повезет, если он сможет вовремя сбежать из страны, уверен Джонсон Фото: Официальный сайт президента Украины Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провала на фронте. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это. По мере ухудшения военной ситуации политическая борьба будет становиться все более экстремальной», — отметил Джонс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Зеленскому повезет, если он сможет вовремя сбежать из страны. Тогда киевский лидер сможет забрать украденные деньги и жить на них во Флориде или на Карибах, говорит аналитик. «Если бы я застраховал жизнь Зеленского, то искал бы себе сейчас новую работу — мое начальство было бы в гневе из-за высокой вероятности, что придется выплачивать деньги», — резюмировал Джонсон. Зеленский в начале СВО прятался в бункерах от армии России, так как боялся, что его «поймают и убьют». Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг не мог дозвониться до президента Украины в первые дни СВО, так как Зеленский спрятался, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провала на фронте. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это. По мере ухудшения военной ситуации политическая борьба будет становиться все более экстремальной», — отметил Джонс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Зеленскому повезет, если он сможет вовремя сбежать из страны. Тогда киевский лидер сможет забрать украденные деньги и жить на них во Флориде или на Карибах, говорит аналитик. «Если бы я застраховал жизнь Зеленского, то искал бы себе сейчас новую работу — мое начальство было бы в гневе из-за высокой вероятности, что придется выплачивать деньги», — резюмировал Джонсон. Зеленский в начале СВО прятался в бункерах от армии России, так как боялся, что его «поймают и убьют». Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг не мог дозвониться до президента Украины в первые дни СВО, так как Зеленский спрятался, пишет RT.