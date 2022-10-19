В Тюмени оштрафовали компанию депутата после смерти одной из сотрудниц

Из-за гибели крановщицы в фирму нагрянули множественные проверки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Филиал компании «Мостострой-11», которой управляет депутат Тюменской областной думы Николай Руссу, оштрафовали на 260 тысяч рублей за нарушением норм охраны труда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Ранее крановщица, работавшая в фирме, погибла после падения техники.

«В Тюмени по результатам прокурорской проверки по факту несчастного случая на производстве территориальная фирма „Мостоотряд-36“ (филиал АО „Мостострой-11“), оштрафована за нарушение законодательства о промышленной безопасности и об охране труда. Общая сумма взысканий составила 260 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Как показала проверка, сотрудники организации, работающие с вредными и опасными условиями труда, в том числе крановщики, не были проинформированы о рисках. Для них не проводили обучение по охране труда. А сами краны эксплуатировали с нарушениями: без регистрации и систематических проверок.

Штрафы компании, являющейся филиалом фирмы под управлением депутата Тюменской областной думы Николая Руссу, выписали Ростехнадзор и трудовая инспекция. Параллельно продолжается расследование дела о гибели сотрудницы «Мостоотряд-36»: из-за ветра кран, в котором находилась девушка, рухнул на землю.