Зеленский заявил, что Киев «не заказывал» подрыв Крымского моста

Власти Украины не являются заказчиками подрыва Крымского моста, заявил Зеленский
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Украинские власти не заказывали подрыв Крымского моста. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы такого точно не заказывали», — цитирует Зеленского канадский телеканал СTV Canada. Такое заявление президент Украины огласил, опираясь на собственные данные.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Ранее сообщалось о том, что Басманный суд Москвы отправил под стражу трех фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, передает RT.
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