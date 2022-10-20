Зеленский заявил, что Киев «не заказывал» подрыв Крымского моста

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Власти Украины не являются заказчиками подрыва Крымского моста, заявил Зеленский Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Украинские власти не заказывали подрыв Крымского моста. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы такого точно не заказывали», — цитирует Зеленского канадский телеканал СTV Canada. Такое заявление президент Украины огласил, опираясь на собственные данные.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Ранее сообщалось о том, что Басманный суд Москвы отправил под стражу трех фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, передает RT.

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Украинские власти не заказывали подрыв Крымского моста. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы такого точно не заказывали», — цитирует Зеленского канадский телеканал СTV Canada. Такое заявление президент Украины огласил, опираясь на собственные данные. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Ранее сообщалось о том, что Басманный суд Москвы отправил под стражу трех фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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