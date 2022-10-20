Мобилизованные из ХМАО просят купить для них батарейки вместо носков и шоколада

Не все батарейки подходят для тактических приборов, поэтому для их покупки волонтеры хотят открыть отдельный сбор Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Волонтеры ХМАО просят жителей перестать приносить на пункты сбора помощи военным шоколадки, банные принадлежности и белье. Вместо этого руководитель нижневартовского штаба помощи военнослужащим Александр Байбуз предложил закупать аккумуляторы и другие расходники для военной техники.

«Тепловизионный прицел — не роскошь, а необходимость. С его помощью даже замаскированная техника и живая сила противника не останется незамеченной. Но к нему нужны аккумуляторы, и это гораздо важнее мыльно-бритвенных наборов и шоколадок. Все это можно купить в ближайшей к учебке „Пятерочке“, а батарейки для тепловизоров и оптических прицелов нужно еще поискать», — подчеркнул Байбуз.

Добровольческие организации предлагают выделить отдельный сбор для передовой из общего сбора для мобилизованных, у которых некоторые предметы дублируются. «У наших ребят по четыре комплекта одного типа термобелья, огромная палатка забита медикаментами, из каждого региона приезжают машины. Но я думаю, стоит уделить внимание сбору на фронт, и все силы направить туда. Мы хотим открыть спецсчет и аккумулировать финансовый резерв для закупки тактического оборудования и комплектующих», — уточнила волонтер Дарья Брага.

Ранее URA.RU писало о жителях Нижневартовска, собравших машину лекарств для мобилизованных в палаточном городке Омска по запросу начальника медицинской части. Волонтеры доставили медикаменты в омский гарнизон за сутки.

Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.