Жители Нижневартовска собрали лекарства для простывших мобилизованных

20 октября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Вартовчане собрали лекарства от простуды для мобилизованных в омском гарнизоне Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Нижневартовска (ХМАО) собрали полную машину лекарств для мобилизованных в палаточном городке Омска по запросу начальника медицинской части. Добровольцы из гуманитарных чатов, организовавшие отправку, рассказали корреспонденту URA.RU, что в коробках много препаратов для лечения простуды и кашля, которые попросили передать военнослужащие. «Загрузили полный внедорожник и половину прицепа с посылками. Есть помощь, собранная организациями. Этим рейсом едут коробки с лекарствами от простуды по запросу начмеда в Омск», — прокомментировали волонтеры. Машина с посылками отправилась из Нижневартовска утром 19 октября, а утром 20 октября уже прибыла в Омск. Там лекарства передадут в санчасть, где их будут выдавать простывшим военнослужащим. «Начмед не будет выбирать, из какого региона или города заболевший. Помощь получат все», — добавил руководитель нижневартовского штаба помощи военнослужащим Александр Байбуз. Ранее URA.RU писало о волонтерах нижневартовского поисково-спасательного центра «Азимут», организовавших сбор средств на закупку раций. По словам руководителя центра Елены Толстеневой, они передали часть своих средств связи для военнослужащих из ХМАО, которые в ближайшее время отправятся на передовую, и закупили еще десять приборов на средства, собранные жителями города. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

Жители Нижневартовска (ХМАО) собрали полную машину лекарств для мобилизованных в палаточном городке Омска по запросу начальника медицинской части. Добровольцы из гуманитарных чатов, организовавшие отправку, рассказали корреспонденту URA.RU, что в коробках много препаратов для лечения простуды и кашля, которые попросили передать военнослужащие. «Загрузили полный внедорожник и половину прицепа с посылками. Есть помощь, собранная организациями. Этим рейсом едут коробки с лекарствами от простуды по запросу начмеда в Омск», — прокомментировали волонтеры. Машина с посылками отправилась из Нижневартовска утром 19 октября, а утром 20 октября уже прибыла в Омск. Там лекарства передадут в санчасть, где их будут выдавать простывшим военнослужащим. «Начмед не будет выбирать, из какого региона или города заболевший. Помощь получат все», — добавил руководитель нижневартовского штаба помощи военнослужащим Александр Байбуз. Ранее URA.RU писало о волонтерах нижневартовского поисково-спасательного центра «Азимут», организовавших сбор средств на закупку раций. По словам руководителя центра Елены Толстеневой, они передали часть своих средств связи для военнослужащих из ХМАО, которые в ближайшее время отправятся на передовую, и закупили еще десять приборов на средства, собранные жителями города. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.