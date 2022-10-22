Россия поможет Ирану в разработке нефтяных месторождений

Россия на 16-м заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудит с Ираном разработку иранских месторождений нефти, а также обмен энергоресурсами между двумя странами. Об этом сообщил официальный представитель министерства нефти Ирана Али Форузанде.
«В ходе заседания этой комиссии стороны обсудят вопросы в энергетической сфере, а именно — разработку нефтяных месторождений Ирана и обмен нефтью и газом между двумя странами», — цитирует Форузанде РИА Новости. Помимо этого, объектом переговоров также станет экспорт продукции сельского хозяйства. Власти обеих стран обсудят реализацию совместных соглашений.
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Россия на 16-м заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудит с Ираном разработку иранских месторождений нефти, а также обмен энергоресурсами между двумя странами. Об этом сообщил официальный представитель министерства нефти Ирана Али Форузанде. «В ходе заседания этой комиссии стороны обсудят вопросы в энергетической сфере, а именно — разработку нефтяных месторождений Ирана и обмен нефтью и газом между двумя странами», — цитирует Форузанде РИА Новости. Помимо этого, объектом переговоров также станет экспорт продукции сельского хозяйства. Власти обеих стран обсудят реализацию совместных соглашений. Ранее сообщалось, что Иран планирует поставлять России ракеты и беспилотники. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком обвинения в использовании Россией иранских беспилотников, передает «Национальная служба новостей».