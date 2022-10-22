Мобилизованные из Аргаяшского района Челябинской области 23 октября отправились в чебаркульскую танковую дивизию, где находится новый полевой лагерь. Во время отправки будущим бойцам раздали нужные в армии вещи, собранные земляками.
«Сегодня проводили в Чебаркульский военно-полевой лагерь очередную группу наших защитников. Почти всю собранную за эти две недели помощь раздали ребятам. Особенно нужны были аптечки, коврики, сидушки, санитарные наборы. Спасибо всем, кто помогал подготовить мобилизованных к службе», — сообщается в группе «Аргаяш-Медиа» в социальной сети «ВКонтакте».
Всероссийский военно-полевой палаточный лагерь в Чебаркуле был построен за 12 дней на полигоне танковой дивизии в Чебаркуле. В строительстве лагеря принимали участие 38 промышленных предприятий региона. Накануне палаточный лагерь посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
23 октября в Челябинской области возобновилась отправка мобилизованных. Отправки прошли от всех военкоматов Челябинска, а также в Карталинском и ряде других районов, и в Златоусте. Указ о частичной мобилизации в РФ был подписан 21 сентября.
Аргаяшцы отправились в Чебаркуль для восстановления армейских знаний и навыков
Фото: «Аргаяш-Медиа»
Мобилизованных земляков провожали представители муниципалитета, общественности и духовенства
Фото: «Аргаяш-Медиа»
Для мобилизованных две недели собирали нужные в армии вещи
Мобилизованные из Аргаяшского района Челябинской области 23 октября отправились в чебаркульскую танковую дивизию, где находится новый полевой лагерь. Во время отправки будущим бойцам раздали нужные в армии вещи, собранные земляками. «Сегодня проводили в Чебаркульский военно-полевой лагерь очередную группу наших защитников. Почти всю собранную за эти две недели помощь раздали ребятам. Особенно нужны были аптечки, коврики, сидушки, санитарные наборы. Спасибо всем, кто помогал подготовить мобилизованных к службе», — сообщается в группе «Аргаяш-Медиа» в социальной сети «ВКонтакте». Всероссийский военно-полевой палаточный лагерь в Чебаркуле был построен за 12 дней на полигоне танковой дивизии в Чебаркуле. В строительстве лагеря принимали участие 38 промышленных предприятий региона. Накануне палаточный лагерь посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 23 октября в Челябинской области возобновилась отправка мобилизованных. Отправки прошли от всех военкоматов Челябинска, а также в Карталинском и ряде других районов, и в Златоусте. Указ о частичной мобилизации в РФ был подписан 21 сентября.