В Челябинской области возобновилась отправка мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные из Аргаяшского района Челябинской области 23 октября отправились в чебаркульскую танковую дивизию, где находится новый полевой лагерь. Во время отправки будущим бойцам раздали нужные в армии вещи, собранные земляками.

«Сегодня проводили в Чебаркульский военно-полевой лагерь очередную группу наших защитников. Почти всю собранную за эти две недели помощь раздали ребятам. Особенно нужны были аптечки, коврики, сидушки, санитарные наборы. Спасибо всем, кто помогал подготовить мобилизованных к службе», — сообщается в группе «Аргаяш-Медиа» в социальной сети «ВКонтакте».

Всероссийский военно-полевой палаточный лагерь в Чебаркуле был построен за 12 дней на полигоне танковой дивизии в Чебаркуле. В строительстве лагеря принимали участие 38 промышленных предприятий региона. Накануне палаточный лагерь посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

23 октября в Челябинской области возобновилась отправка мобилизованных. Отправки прошли от всех военкоматов Челябинска, а также в Карталинском и ряде других районов, и в Златоусте. Указ о частичной мобилизации в РФ был подписан 21 сентября.

Аргаяшцы отправились в Чебаркуль для восстановления армейских знаний и навыков Фото: «Аргаяш-Медиа»

Мобилизованных земляков провожали представители муниципалитета, общественности и духовенства Фото: «Аргаяш-Медиа»