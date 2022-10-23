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21 октября 2022

Под Челябинском продают крупный торговый комплекс. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Помещения можно использовать под склады или даже гостиницу Фото:

В Копейске Челябинской области выставлен на продажу торгово-складской комплекс «Копейский привоз» за 122,5 миллиона рублей. Соответствующая информация выставлена на популярном сайте объявлений.

«Продается торгово-складской комплекс „Копейский привоз“, расположенный на основной магистрали, соединяющей Челябинск и Копейск, вблизи МЕТРО. Двухэтажное торгово-офисное здание, площадь первого этажа 930 кв. м. Теплые боксы от 90 до 800 кв. м.», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления добавил, что площадь помещений составляет 3,5 тысячи квадратных метров, цена одного — 35 тысяч рублей. Объект можно сдавать в аренду, открыть производство либо использовать в качестве офиса с большим складом для крупной компании. О причинах продажи и рентабельности бизнеса в объявлении не уточняется.

«Копейский привоз» находится между Челябинском и Копейском

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В Копейске Челябинской области выставлен на продажу торгово-складской комплекс «Копейский привоз» за 122,5 миллиона рублей. Соответствующая информация выставлена на популярном сайте объявлений. «Продается торгово-складской комплекс „Копейский привоз“, расположенный на основной магистрали, соединяющей Челябинск и Копейск, вблизи МЕТРО. Двухэтажное торгово-офисное здание, площадь первого этажа 930 кв. м. Теплые боксы от 90 до 800 кв. м.», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления добавил, что площадь помещений составляет 3,5 тысячи квадратных метров, цена одного — 35 тысяч рублей. Объект можно сдавать в аренду, открыть производство либо использовать в качестве офиса с большим складом для крупной компании. О причинах продажи и рентабельности бизнеса в объявлении не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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