Помещения можно использовать под склады или даже гостиницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области выставлен на продажу торгово-складской комплекс «Копейский привоз» за 122,5 миллиона рублей. Соответствующая информация выставлена на популярном сайте объявлений.

«Продается торгово-складской комплекс „Копейский привоз“, расположенный на основной магистрали, соединяющей Челябинск и Копейск, вблизи МЕТРО. Двухэтажное торгово-офисное здание, площадь первого этажа 930 кв. м. Теплые боксы от 90 до 800 кв. м.», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления добавил, что площадь помещений составляет 3,5 тысячи квадратных метров, цена одного — 35 тысяч рублей. Объект можно сдавать в аренду, открыть производство либо использовать в качестве офиса с большим складом для крупной компании. О причинах продажи и рентабельности бизнеса в объявлении не уточняется.