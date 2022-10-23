23 октября 2022
22 октября 2022

Мобилизованные из ХМАО попросили купить для них металлоискатели

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские саперы предпочли металлоискатели из обычного магазина электроники военным Фото:
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Мобилизация в России

Командир инженерной роты из Нижневартовска (ХМАО) попросил волонтеров помочь с покупкой металлоискателей. Руководитель штаба помощи военнослужащим Александр Байбуз сообщил журналисту URA.RU, что волонтеры закупят их за счет средств со сборов.

«Командир наших саперов, которые сейчас находятся в омском гарнизоне, отправил нам в волонтерский штаб запрос на покупку миноискателей. Мы уже выделили средства из фонда на семь миноискателей и ждем от поставщика счет на оплату. Доставку оформляем из магазинов электроники, которые расположены максимум в дне езды от гарнизона, чтобы не везти металлоискатели из Нижневартовска. Например, нужные приборы нашлись в DNS», — пояснил Байбуз корреспонденту агентства по телефону.

По словам организаторов закупки, саперы из ХМАО уже протестировали такие металлоискатели в учебке — их привезли саперам из Алтайского края. «Приборы показались югорчанам удобнее, функциональнее и легче, чем стандартные военные металлоискатели, так что наши саперы решили остановить выбор на них», — уточнил Байбуз.

Ранее URA.RU рассказывало о просьбах мобилизованных из ХМАО купить для них батарейки вместо носков и шоколада. Аккумуляторы, по словам руководителя штаба волонтеров, нужны специальные — для тепловизоров и калиматоров.

Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Командир инженерной роты из Нижневартовска (ХМАО) попросил волонтеров помочь с покупкой металлоискателей. Руководитель штаба помощи военнослужащим Александр Байбуз сообщил журналисту URA.RU, что волонтеры закупят их за счет средств со сборов. «Командир наших саперов, которые сейчас находятся в омском гарнизоне, отправил нам в волонтерский штаб запрос на покупку миноискателей. Мы уже выделили средства из фонда на семь миноискателей и ждем от поставщика счет на оплату. Доставку оформляем из магазинов электроники, которые расположены максимум в дне езды от гарнизона, чтобы не везти металлоискатели из Нижневартовска. Например, нужные приборы нашлись в DNS», — пояснил Байбуз корреспонденту агентства по телефону. По словам организаторов закупки, саперы из ХМАО уже протестировали такие металлоискатели в учебке — их привезли саперам из Алтайского края. «Приборы показались югорчанам удобнее, функциональнее и легче, чем стандартные военные металлоискатели, так что наши саперы решили остановить выбор на них», — уточнил Байбуз. Ранее URA.RU рассказывало о просьбах мобилизованных из ХМАО купить для них батарейки вместо носков и шоколада. Аккумуляторы, по словам руководителя штаба волонтеров, нужны специальные — для тепловизоров и калиматоров. Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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