23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

В ЯНАО серьезное ДТП с участием нескольких машин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, огонь, авария
В Новом Уренгое крупное ДТП Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло крупое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в местном telegram-канале «Импульс Севера».

«Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Магистральная и проезд 5П. На месте работают все службы: сотрудники ДПС, пожарные и скорая помощь», — говорится в сообщении.

По предварительным данным медицинская помощь оказана четверым участникам аварии. Подробности ДТП выясняются.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО после ДТП женщина впала в кому. Маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло крупое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в местном telegram-канале «Импульс Севера». «Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Магистральная и проезд 5П. На месте работают все службы: сотрудники ДПС, пожарные и скорая помощь», — говорится в сообщении. По предварительным данным медицинская помощь оказана четверым участникам аварии. Подробности ДТП выясняются. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО после ДТП женщина впала в кому. Маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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