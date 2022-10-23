В Новом Уренгое крупное ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло крупое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в местном telegram-канале «Импульс Севера».

«Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Магистральная и проезд 5П. На месте работают все службы: сотрудники ДПС, пожарные и скорая помощь», — говорится в сообщении.

По предварительным данным медицинская помощь оказана четверым участникам аварии. Подробности ДТП выясняются.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО после ДТП женщина впала в кому. Маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе.