В Новом Уренгое крупное ДТП
В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло крупое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в местном telegram-канале «Импульс Севера».
«Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Магистральная и проезд 5П. На месте работают все службы: сотрудники ДПС, пожарные и скорая помощь», — говорится в сообщении.
По предварительным данным медицинская помощь оказана четверым участникам аварии. Подробности ДТП выясняются.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО после ДТП женщина впала в кому. Маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе.
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