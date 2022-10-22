В ХМАО после ДТП женщина впала в кому. Видео

23 октября 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

В Сургуте женщину с детьми сбили на пешеходном переходе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Сургуте (ХМАО) маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе. Информация появилась в telegram-канале сетевого издания «К-Информ». «Маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе напротив дома Мелик-Карамова, 40. По данным К-Информ, состояние 33-летней женщины очень тяжелое, она впала в кому», — говорится в сообщении. Со слов очевидцев, дети отделались ссадинами. На месте происшествия работает полиция. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске водитель пострадал при столкновении легковушек. «Нива» протаранила автомобиль ВАЗ на перекрестке.

В Сургуте (ХМАО) маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе. Информация появилась в telegram-канале сетевого издания «К-Информ». «Маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе напротив дома Мелик-Карамова, 40. По данным К-Информ, состояние 33-летней женщины очень тяжелое, она впала в кому», — говорится в сообщении. Со слов очевидцев, дети отделались ссадинами. На месте происшествия работает полиция. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске водитель пострадал при столкновении легковушек. «Нива» протаранила автомобиль ВАЗ на перекрестке.