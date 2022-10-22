В Сургуте (ХМАО) маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе. Информация появилась в telegram-канале сетевого издания «К-Информ».
«Маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе напротив дома Мелик-Карамова, 40. По данным К-Информ, состояние 33-летней женщины очень тяжелое, она впала в кому», — говорится в сообщении.
Со слов очевидцев, дети отделались ссадинами. На месте происшествия работает полиция.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не поступил.
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