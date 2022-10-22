22 октября 2022
21 октября 2022

В ХМАО после ДТП женщина впала в кому. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нижний Тагил. Свердловская область, стела, нижний тагил, гибдд, машины дпс, стела нижний тагил
В Сургуте женщину с детьми сбили на пешеходном переходе Фото:

В Сургуте (ХМАО) маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе. Информация появилась в telegram-канале сетевого издания «К-Информ».

«Маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе напротив дома Мелик-Карамова, 40. По данным К-Информ, состояние 33-летней женщины очень тяжелое, она впала в кому», — говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, дети отделались ссадинами. На месте происшествия работает полиция.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске водитель пострадал при столкновении легковушек. «Нива» протаранила автомобиль ВАЗ на перекрестке.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В Сургуте (ХМАО) маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе. Информация появилась в telegram-канале сетевого издания «К-Информ». «Маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе напротив дома Мелик-Карамова, 40. По данным К-Информ, состояние 33-летней женщины очень тяжелое, она впала в кому», — говорится в сообщении. Со слов очевидцев, дети отделались ссадинами. На месте происшествия работает полиция. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске водитель пострадал при столкновении легковушек. «Нива» протаранила автомобиль ВАЗ на перекрестке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...