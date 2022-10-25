Шефа свердловской полиции просят усилить охрану части для мобилизованных со всего Урала

26 октября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Точное количество мобилизованных, находящихся в Елани, не раскрывают (военная тайна) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова попросили принять меры для усиления охраны воинской части в Елани, куда отправляют мобилизованных со всего Урала и Сибири. С соответствующим запросом к нему обратился депутат Госдумы Максим Иванов. Об этом URA.RU рассказал сам политик. «В связи со значительным увеличением численности граждан, находящихся в 473-м окружном учебном центре Минобороны РФ, прошу вас принять меры для укомплектования кадрами участкового пункта полиции №14 Камышловского района, обслуживающего территорию п/о Порошино, в целях обеспечения профилактики преступлений и административных правонарушений, а также усиления мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в населенном пункте», — говорится в запросе Иванова. Новость по теме В Елани показали, в каких условиях живут мобилизованные со всего Урала. Фото, видео Накануне, как писало URA.RU, он приезжал в Елань вместе со своими помощниками. Депутату показали, в каких условиях живут и готовятся к отправке на фронт. Отвечая на вопрос корреспондента, один из сопровождавших Иванова командиров поделился, что удалось решить проблему с распространением алкоголя в военном городке, однако некоторые коммерсанты продолжают продавать спиртное из-под полы. Участковый нужен, в том числе, для того, чтобы пресекать подобные нарушения, объяснил Иванов.

Начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова попросили принять меры для усиления охраны воинской части в Елани, куда отправляют мобилизованных со всего Урала и Сибири. С соответствующим запросом к нему обратился депутат Госдумы Максим Иванов. Об этом URA.RU рассказал сам политик. «В связи со значительным увеличением численности граждан, находящихся в 473-м окружном учебном центре Минобороны РФ, прошу вас принять меры для укомплектования кадрами участкового пункта полиции №14 Камышловского района, обслуживающего территорию п/о Порошино, в целях обеспечения профилактики преступлений и административных правонарушений, а также усиления мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в населенном пункте», — говорится в запросе Иванова. Накануне, как писало URA.RU, он приезжал в Елань вместе со своими помощниками. Депутату показали, в каких условиях живут и готовятся к отправке на фронт. Отвечая на вопрос корреспондента, один из сопровождавших Иванова командиров поделился, что удалось решить проблему с распространением алкоголя в военном городке, однако некоторые коммерсанты продолжают продавать спиртное из-под полы. Участковый нужен, в том числе, для того, чтобы пресекать подобные нарушения, объяснил Иванов.