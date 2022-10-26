Пермский губернатор лично общается и помогает семьям мобилизованных

Дмитрий Махонин приказал чиновникам помогать семьям мобилизованных по малейшему бытовому вопросу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Пермского края поставил на личный контроль помощь конкретным семьям мобилизованных. На заседании регионального правительства он подчеркнул это, чтобы министры и главы муниципалитетов полностью включились в работу. По словам Махонина, он лично общался и решал проблему пермячки, мужа которой мобилизовали.

«Сегодня удалось пообщаться по телефону с супругой одного из мобилизованных пермяков, которая говорила о том, что ее дом нужно подключить к системе водоснабжения. Будем оказывать всяческое содействие этому. С Константином Васильевичем (Лызовым, главой Добрянки — ред.) поговорил, работа ведется, все на контроле. Прошу министерство ЖКХ тоже оказывать необходимую поддержку», — рассказал губернатор.

По его словам, все чиновники должны понимать, что он лично будет следить, как оказывается поддержка семьям мобилизованных, и как обеспечены пермяки, которые находятся в учебных центрах. «Хочу обратить особое внимание и глав, и членов правительства. И сам буду лично периодически общаться с жителями. Ключевая задача всем оказывать содействие по самому малейшему бытовому вопросу», — подчеркнул Махонин.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Жители Пермского края отправляются в учебные центры, где проходят боевое слаживание перед отправкой в зону спецоперации. Сегодня стало известно, что кроме иной помощи власти Березников решили компенсировать семьям мобилизованных аренду жилья.