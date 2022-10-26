Семьям мобилизованных в Березниках компенсируют аренду жилья

27 октября 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Семьи мобилизованных березниковцев получат деньги на аренду жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти Березников (Пермский край) решили компенсировать затраты на аренду жилья семьям мобилизованных. Деньги выделят из городского бюджета, сообщили в местной думе. «Рассмотрен вопрос о возмещении родственникам мобилизованных березниковцев затрат на аренду жилья за счет средств местного бюджета. Для этого было утверждено необходимое расходное обязательство. Предоставление материальной помощи будет носить заявительный характер», — сообщается на сайте думы Березников. По данным местного издания «Новая городская газета», на компенсации до конца года выделено 300 тысяч рублей. Ранее аналогичную помощь в Березниках начали оказывать переселенцам из Украины, ДНР и ЛНР. На этих территориях с 24 февраля проходит специальная операция РФ, которая направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Жители Пермского края отправляются в учебные центры, где проходят боевое слаживание перед отправкой в зону СВО.

Власти Березников (Пермский край) решили компенсировать затраты на аренду жилья семьям мобилизованных. Деньги выделят из городского бюджета, сообщили в местной думе. «Рассмотрен вопрос о возмещении родственникам мобилизованных березниковцев затрат на аренду жилья за счет средств местного бюджета. Для этого было утверждено необходимое расходное обязательство. Предоставление материальной помощи будет носить заявительный характер», — сообщается на сайте думы Березников. По данным местного издания «Новая городская газета», на компенсации до конца года выделено 300 тысяч рублей. Ранее аналогичную помощь в Березниках начали оказывать переселенцам из Украины, ДНР и ЛНР. На этих территориях с 24 февраля проходит специальная операция РФ, которая направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Жители Пермского края отправляются в учебные центры, где проходят боевое слаживание перед отправкой в зону СВО.