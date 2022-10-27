Baza: ТНТ приостановило съемки развлекательных передач из-за покинувших страну комиков

По причине того, что многие комики покинули Россию, съемки многих юмористических передач на телеканале ТНТ были приостановлены. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Больше никакого „Comedy Battla“ и „Импровизации“. ТНТ приостановил съемки комедийных шоу — комики уехали из страны», — сообщает Baza. Сейчас на телеканале идет показ нового сезона шоу «Импровизация», съемки которого проходили в прошлом году. Такая же ситуация и с шоу «Импровизация. Команды». Выход нового «Comedy Баттл» перенесли на следующий год. URA.RU отправил запрос в пресс-службу телеканала. Ответ пока не поступил.
«Друзья, шутки шутите? Немного терпения и вы все узнаете.», — отреагировала на эту новость директор телеканала Тина Канделаки в своем telegram-канале. Она добавила, что в эту пятницу состоится презентация нового сезона ТНТ и 60 новых проектов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что россияне, уехавшие из страны во время мобилизации, пожалеют о своем решении. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию. Некоторые граждане после этого начали покидать территорию РФ.
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По причине того, что многие комики покинули Россию, съемки многих юмористических передач на телеканале ТНТ были приостановлены. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Больше никакого „Comedy Battla“ и „Импровизации“. ТНТ приостановил съемки комедийных шоу — комики уехали из страны», — сообщает Baza. Сейчас на телеканале идет показ нового сезона шоу «Импровизация», съемки которого проходили в прошлом году. Такая же ситуация и с шоу «Импровизация. Команды». Выход нового «Comedy Баттл» перенесли на следующий год. URA.RU отправил запрос в пресс-службу телеканала. Ответ пока не поступил. «Друзья, шутки шутите? Немного терпения и вы все узнаете.», — отреагировала на эту новость директор телеканала Тина Канделаки в своем telegram-канале. Она добавила, что в эту пятницу состоится презентация нового сезона ТНТ и 60 новых проектов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что россияне, уехавшие из страны во время мобилизации, пожалеют о своем решении. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию. Некоторые граждане после этого начали покидать территорию РФ.