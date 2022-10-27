Baza: ТНТ приостановило съемки развлекательных передач из-за покинувших страну комиков

27 октября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Съемки многих юмористических шоу на ТНТ приостановлены из-за отъезда комиков из России Фото: Размик Закарян © URA.RU По причине того, что многие комики покинули Россию, съемки многих юмористических передач на телеканале ТНТ были приостановлены. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Больше никакого „Comedy Battla“ и „Импровизации“. ТНТ приостановил съемки комедийных шоу — комики уехали из страны», — сообщает Baza. Сейчас на телеканале идет показ нового сезона шоу «Импровизация», съемки которого проходили в прошлом году. Такая же ситуация и с шоу «Импровизация. Команды». Выход нового «Comedy Баттл» перенесли на следующий год. URA.RU отправил запрос в пресс-службу телеканала. Ответ пока не поступил. «Друзья, шутки шутите? Немного терпения и вы все узнаете.», — отреагировала на эту новость директор телеканала Тина Канделаки в своем telegram-канале. Она добавила, что в эту пятницу состоится презентация нового сезона ТНТ и 60 новых проектов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что россияне, уехавшие из страны во время мобилизации, пожалеют о своем решении. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию. Некоторые граждане после этого начали покидать территорию РФ.

По причине того, что многие комики покинули Россию, съемки многих юмористических передач на телеканале ТНТ были приостановлены. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Больше никакого „Comedy Battla“ и „Импровизации“. ТНТ приостановил съемки комедийных шоу — комики уехали из страны», — сообщает Baza. Сейчас на телеканале идет показ нового сезона шоу «Импровизация», съемки которого проходили в прошлом году. Такая же ситуация и с шоу «Импровизация. Команды». Выход нового «Comedy Баттл» перенесли на следующий год. URA.RU отправил запрос в пресс-службу телеканала. Ответ пока не поступил. «Друзья, шутки шутите? Немного терпения и вы все узнаете.», — отреагировала на эту новость директор телеканала Тина Канделаки в своем telegram-канале. Она добавила, что в эту пятницу состоится презентация нового сезона ТНТ и 60 новых проектов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что россияне, уехавшие из страны во время мобилизации, пожалеют о своем решении. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию. Некоторые граждане после этого начали покидать территорию РФ.