В детсадах ХМАО детей учат прятаться от террористов

Для детей обучение проходит в форме игры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В детских садах ХМАО воспитателей и дошколят учат прятаться от террористов и баррикадировать двери. Об этом URA.RU сообщил источник, работающий в образовательной сфере округа.

«В детских садах воспитателей и детей учат, как действовать в экстренных ситуациях. Например, при террористической атаке. Детям придумывают игру, при которой они помогают воспитателю баррикадировать дверь, а после этого играют в молчанку в спальне или другом помещении. Главное, чтобы место для этого было выбрано подальше от забаррикадированной двери», — сообщил источник.

Как сообщили URA.RU в департаменте образования ХМАО, данное обучение проходит на постоянной основе. «Это планомерная работа по обеспечению антитеррористической безопасности. Она касается не только детских садов, а всех образовательных учреждений округа. И проходит она на регулярной основе. Это не связано только с шутингом. Есть несколько алгоритмов для разных ситуаций, которые и отрабатываются в образовательных учреждениях», — сообщил директор департамента Алексей Дренин.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО школьников учат баррикадировать двери партами. Таким образом, дети тренируются правильно реагировать в случае вооруженного нападения на школу.