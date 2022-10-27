27 октября 2022

Элитный европейский бренд возвращается в Екатеринбург

В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» открылся бутик Tommy Hilfiger
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Жизнь города во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19. Екатеринбург, трц гринвич, улица 8марта
Бутик открылся в ТЦ «Гринвич» Фото:
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В екатеринбургский торговый центр «Гринвич» вернулся элитный американский бренд Tommy Hilfiger. Об этом сообщает администрация ТЦ в своем telegram-канале.

«Сегодня двери бренда Tommy Hilfiger открылись, месторасположение магазина не поменялось. Появились новые модели, а цены остались такими же», — информирует ТЦ «Гринвич».

Ранее агентство сообщало, что в премиальном ТЦ Екатеринбурга откроют четырехэтажный магазин детских игрушек. Это будет самый большой на Урале детский магазин игрушек со всеми мировыми брендами.

Известные мировые бренды заявляли о своем уходе из России после начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В частности, помимо Tommy Hilfiger, закрылись бутики таких фирм, как Calvin Klein, LPP Group (бренды Cropp, House и Reserved) и многих других. Однако в дальнейшем, на фоне существенных финансовых потерь от закрытия российского рынка, представители брендов приняли решение о возвращении в страну, но уже под другими названиями.

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В екатеринбургский торговый центр «Гринвич» вернулся элитный американский бренд Tommy Hilfiger. Об этом сообщает администрация ТЦ в своем telegram-канале. «Сегодня двери бренда Tommy Hilfiger открылись, месторасположение магазина не поменялось. Появились новые модели, а цены остались такими же», — информирует ТЦ «Гринвич». Ранее агентство сообщало, что в премиальном ТЦ Екатеринбурга откроют четырехэтажный магазин детских игрушек. Это будет самый большой на Урале детский магазин игрушек со всеми мировыми брендами. Известные мировые бренды заявляли о своем уходе из России после начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В частности, помимо Tommy Hilfiger, закрылись бутики таких фирм, как Calvin Klein, LPP Group (бренды Cropp, House и Reserved) и многих других. Однако в дальнейшем, на фоне существенных финансовых потерь от закрытия российского рынка, представители брендов приняли решение о возвращении в страну, но уже под другими названиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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