Элитный европейский бренд возвращается в Екатеринбург

В екатеринбургский торговый центр «Гринвич» вернулся элитный американский бренд Tommy Hilfiger. Об этом сообщает администрация ТЦ в своем telegram-канале.
«Сегодня двери бренда Tommy Hilfiger открылись, месторасположение магазина не поменялось. Появились новые модели, а цены остались такими же», — информирует ТЦ «Гринвич».
Ранее агентство сообщало, что в премиальном ТЦ Екатеринбурга откроют четырехэтажный магазин детских игрушек. Это будет самый большой на Урале детский магазин игрушек со всеми мировыми брендами.
Известные мировые бренды заявляли о своем уходе из России после начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В частности, помимо Tommy Hilfiger, закрылись бутики таких фирм, как Calvin Klein, LPP Group (бренды Cropp, House и Reserved) и многих других. Однако в дальнейшем, на фоне существенных финансовых потерь от закрытия российского рынка, представители брендов приняли решение о возвращении в страну, но уже под другими названиями.
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