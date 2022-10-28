В ХМАО местные жители напуганы бродячими собаками

В Радужном собаки на улицах нападают на людей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Радужном (ХМАО) местные жители и их дети напуганы бродячими собаками. Об этом говорится в посте, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Радужный».

«Собаки на детской площадке, собаки в подъезде! Мои дети боятся выйти на улицу, боятся гулять со своей домашней собакой. Бродячие начинают на нашу домашнюю собаку прыгать, на ребенка прыгать, бегут за детьми выпрашивая еду, прыгают на них. Начинаются драки с собаками прямо на детской площадке», — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи поддерживают автора поста. «Надо бить тревогу, для начала в администрацию города», — советует один из подписчиков. Так же отмечается, что данная проблема существует в городе давно. Автор поста планирует обратиться к губернатору ХМАО, если проблема не будет решена в ближайшее время.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Радужного с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО стая собак покусала ребенка. Местная жительница рассказала, что ребенок после случившегося боится выйти на улицу.