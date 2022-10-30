Глава Тюменской области оказался в числе лучших губернаторов субъектов РФ

Губернатор Тюменской области Александр Моор попал в первую группу национального рейтинга глав субъектов РФ. Он занял 12 место, в то время как всего было оценено 85 представителей власти. Результатами исследования поделились в Центре информационных коммуникаций «Рейтинг».
«Тюменская область, Александр Викторович Моор — 12 место», — указано в рейтинге. Результаты основываются на заочном анкетировании и опросах экспертов. Оценку работе губернатора дали за сентябрь—октябрь этого года.
Ранее URA.RU сообщало, что Моор занял более высокое место в этом же рейтинге. По итогам июля-августа 2022 года он оказался на 11 месте, уступив главе ЯНАО Дмитрию Артюхову и обогнав губернатора ХМАО Наталью Комарову.
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