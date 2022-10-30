30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Глава Тюменской области оказался в числе лучших губернаторов субъектов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , моор александр
Ранее он занимал более высокое место в рейтинге Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор попал в первую группу национального рейтинга глав субъектов РФ. Он занял 12 место, в то время как всего было оценено 85 представителей власти. Результатами исследования поделились в Центре информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Тюменская область, Александр Викторович Моор — 12 место», — указано в рейтинге. Результаты основываются на заочном анкетировании и опросах экспертов. Оценку работе губернатора дали за сентябрь—октябрь этого года.

Ранее URA.RU сообщало, что Моор занял более высокое место в этом же рейтинге. По итогам июля-августа 2022 года он оказался на 11 месте, уступив главе ЯНАО Дмитрию Артюхову и обогнав губернатора ХМАО Наталью Комарову.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор попал в первую группу национального рейтинга глав субъектов РФ. Он занял 12 место, в то время как всего было оценено 85 представителей власти. Результатами исследования поделились в Центре информационных коммуникаций «Рейтинг». «Тюменская область, Александр Викторович Моор — 12 место», — указано в рейтинге. Результаты основываются на заочном анкетировании и опросах экспертов. Оценку работе губернатора дали за сентябрь—октябрь этого года. Ранее URA.RU сообщало, что Моор занял более высокое место в этом же рейтинге. По итогам июля-августа 2022 года он оказался на 11 месте, уступив главе ЯНАО Дмитрию Артюхову и обогнав губернатора ХМАО Наталью Комарову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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