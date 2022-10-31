31 октября 2022

Сайт муниципалитета ХМАО победил в федеральном конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
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Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации (фото из архива) Фото:

Официальный сайт Нижневартовского района (ХМАО) стал победителем всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт». Об этом сообщили в администрации района.

«Участниками конкурса являются сайты администраций и представительных органов всех типов муниципальных образований всей России, включая муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга. Сайт Нижневартовского района — победитель», — рассказали в мэрии.

В подведении итогов участвовали Российская муниципальная академия, союз журналистов РФ и информационный портал «МСУИнформ». Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин провел встречу с семьями мобилизованных жителей. Встреча с семьями в муниципалитете была организована впервые.

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Официальный сайт Нижневартовского района (ХМАО) стал победителем всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт». Об этом сообщили в администрации района. «Участниками конкурса являются сайты администраций и представительных органов всех типов муниципальных образований всей России, включая муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга. Сайт Нижневартовского района — победитель», — рассказали в мэрии. В подведении итогов участвовали Российская муниципальная академия, союз журналистов РФ и информационный портал «МСУИнформ». Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин провел встречу с семьями мобилизованных жителей. Встреча с семьями в муниципалитете была организована впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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