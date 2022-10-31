Сайт муниципалитета ХМАО победил в федеральном конкурсе

01 ноября 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный сайт Нижневартовского района (ХМАО) стал победителем всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт». Об этом сообщили в администрации района. «Участниками конкурса являются сайты администраций и представительных органов всех типов муниципальных образований всей России, включая муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга. Сайт Нижневартовского района — победитель», — рассказали в мэрии. В подведении итогов участвовали Российская муниципальная академия, союз журналистов РФ и информационный портал «МСУИнформ». Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин провел встречу с семьями мобилизованных жителей. Встреча с семьями в муниципалитете была организована впервые.

Официальный сайт Нижневартовского района (ХМАО) стал победителем всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт». Об этом сообщили в администрации района. «Участниками конкурса являются сайты администраций и представительных органов всех типов муниципальных образований всей России, включая муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга. Сайт Нижневартовского района — победитель», — рассказали в мэрии. В подведении итогов участвовали Российская муниципальная академия, союз журналистов РФ и информационный портал «МСУИнформ». Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин провел встречу с семьями мобилизованных жителей. Встреча с семьями в муниципалитете была организована впервые.