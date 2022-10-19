19 октября 2022

Глава Нижневартовского района встретился с семьями мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон Тввику. Тюмень , военные, солдаты, пехота, мобилизованные
Встреча с семьями мобилизованных прошла впервые Фото:
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Мобилизация в России

Глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин провел встречу с семьями мобилизованных жителей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале района.

«В зале присутствовали жители Излучинска, по видеосвязи подключились представители других населенных пунктов. Наиболее актуальные темы обращений — кредитные каникулы, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, как мобилизованному оформить доверенность на жену, какой документ необходимо предоставить работодателю для приостановления трудового договора с мобилизованным», — отмечается в сообщении.

Встреча с семьями в Нижневартовском районе была организована впервые. Ранее в рамках рабочего визита с родственниками мобилизованных встретилась губернатор ХМАО Наталья Комарова. «По ее словам, важно оперативно доносить всю необходимую информацию до семей мобилизованных жителей», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Советского района в ХМАО Евгений Буренков связался по телефону с мобилизованными земляками в учебке. Он интересовался условиями размещения.

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Глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин провел встречу с семьями мобилизованных жителей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале района. «В зале присутствовали жители Излучинска, по видеосвязи подключились представители других населенных пунктов. Наиболее актуальные темы обращений — кредитные каникулы, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, как мобилизованному оформить доверенность на жену, какой документ необходимо предоставить работодателю для приостановления трудового договора с мобилизованным», — отмечается в сообщении. Встреча с семьями в Нижневартовском районе была организована впервые. Ранее в рамках рабочего визита с родственниками мобилизованных встретилась губернатор ХМАО Наталья Комарова. «По ее словам, важно оперативно доносить всю необходимую информацию до семей мобилизованных жителей», — указано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что глава Советского района в ХМАО Евгений Буренков связался по телефону с мобилизованными земляками в учебке. Он интересовался условиями размещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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