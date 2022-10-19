Глава Нижневартовского района встретился с семьями мобилизованных

20 октября 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Встреча с семьями мобилизованных прошла впервые Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин провел встречу с семьями мобилизованных жителей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале района. «В зале присутствовали жители Излучинска, по видеосвязи подключились представители других населенных пунктов. Наиболее актуальные темы обращений — кредитные каникулы, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, как мобилизованному оформить доверенность на жену, какой документ необходимо предоставить работодателю для приостановления трудового договора с мобилизованным», — отмечается в сообщении. Встреча с семьями в Нижневартовском районе была организована впервые. Ранее в рамках рабочего визита с родственниками мобилизованных встретилась губернатор ХМАО Наталья Комарова. «По ее словам, важно оперативно доносить всю необходимую информацию до семей мобилизованных жителей», — указано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что глава Советского района в ХМАО Евгений Буренков связался по телефону с мобилизованными земляками в учебке. Он интересовался условиями размещения.

Глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин провел встречу с семьями мобилизованных жителей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале района. «В зале присутствовали жители Излучинска, по видеосвязи подключились представители других населенных пунктов. Наиболее актуальные темы обращений — кредитные каникулы, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, как мобилизованному оформить доверенность на жену, какой документ необходимо предоставить работодателю для приостановления трудового договора с мобилизованным», — отмечается в сообщении. Встреча с семьями в Нижневартовском районе была организована впервые. Ранее в рамках рабочего визита с родственниками мобилизованных встретилась губернатор ХМАО Наталья Комарова. «По ее словам, важно оперативно доносить всю необходимую информацию до семей мобилизованных жителей», — указано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что глава Советского района в ХМАО Евгений Буренков связался по телефону с мобилизованными земляками в учебке. Он интересовался условиями размещения.