31 октября 2022

Два муниципалитета ХМАО выиграли всероссийский конкурс

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сургут, я люблю сургут
Мэр Сургута рассказал о достижениях Фото:

Сургут и Сургутский район (ХМАО) выиграли в конкурсе «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения», который проходил на ХХ общероссийском форуме стратегов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Сургута Андрей Филатов.

«Сургут удостоился 1-го места среди муниципальных образований с численностью населения свыше 250 тысяч человек. А команда Сургутского района взяла 1-е место среди муниципальных образований с численностью населения от 80 до 250 тысяч человек», — уточнил Филатов.

Ранее официальный сайт Нижневартовского района (ХМАО) стал победителем всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт». Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии.

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Сургут и Сургутский район (ХМАО) выиграли в конкурсе «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения», который проходил на ХХ общероссийском форуме стратегов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Сургута Андрей Филатов. «Сургут удостоился 1-го места среди муниципальных образований с численностью населения свыше 250 тысяч человек. А команда Сургутского района взяла 1-е место среди муниципальных образований с численностью населения от 80 до 250 тысяч человек», — уточнил Филатов. Ранее официальный сайт Нижневартовского района (ХМАО) стал победителем всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт». Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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