Два муниципалитета ХМАО выиграли всероссийский конкурс

01 ноября 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Мэр Сургута рассказал о достижениях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сургут и Сургутский район (ХМАО) выиграли в конкурсе «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения», который проходил на ХХ общероссийском форуме стратегов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Сургута Андрей Филатов. «Сургут удостоился 1-го места среди муниципальных образований с численностью населения свыше 250 тысяч человек. А команда Сургутского района взяла 1-е место среди муниципальных образований с численностью населения от 80 до 250 тысяч человек», — уточнил Филатов. Ранее официальный сайт Нижневартовского района (ХМАО) стал победителем всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт». Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии.

Сургут и Сургутский район (ХМАО) выиграли в конкурсе «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения», который проходил на ХХ общероссийском форуме стратегов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Сургута Андрей Филатов. «Сургут удостоился 1-го места среди муниципальных образований с численностью населения свыше 250 тысяч человек. А команда Сургутского района взяла 1-е место среди муниципальных образований с численностью населения от 80 до 250 тысяч человек», — уточнил Филатов. Ранее официальный сайт Нижневартовского района (ХМАО) стал победителем всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт». Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии.