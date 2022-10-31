Два муниципалитета ХМАО выиграли всероссийский конкурс

Сургут и Сургутский район (ХМАО) выиграли в конкурсе «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения», который проходил на ХХ общероссийском форуме стратегов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Сургута Андрей Филатов.
«Сургут удостоился 1-го места среди муниципальных образований с численностью населения свыше 250 тысяч человек. А команда Сургутского района взяла 1-е место среди муниципальных образований с численностью населения от 80 до 250 тысяч человек», — уточнил Филатов.
Ранее официальный сайт Нижневартовского района (ХМАО) стал победителем всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт». Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии.
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