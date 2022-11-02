Мэр Камышлова Алексей Половников считает недостоверной информацию о создании в городе «концлагеря» для животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приют для животных из Камышлова (Свердловская область) обвинили в недобросовестном отношении к собакам. Зоозащитники, проверив место, нашли там истощенных и обреченных собак. А само место окрестили «гетто». Но позднее мэр города Алексей Половников опроверг информацию о том, что из приюта сделали «концлагерь» для собак.

«В соцсетях распространяется информация, якобы в Камышлове появился „концлагерь для собак“ — так авторы материалов назвали частный приют для животных в нашем городе. Мы оперативно отреагировали. В результате проверки замечаний не выявлено», — написал Половников на странице «ВКонтакте».

Половников поясняет, что условия содержания безнадзорных собак соблюдаются. «ИП Неустроев Денис Евгеньевич соблюдает условия муниципального контракта на этапе содержания собак в пункте кратковременного содержания», — добавил мэр.

Сам приют, по словам Половникова, регулярно проверяется сотрудниками МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа». Мэр уверяет, что в приюте имеется запас сухих кормов и воды. Также для животных готовят и другую пищу. Помещения чистые, ветеринарная помощь животным оказывается.

«Завтра на место будет выезжать прокуратура, кстати, и представители ведомства, и я уже неоднократно бывали в приюте. Каждый раз видим, что там все в порядке, все держим на контроле», — уверяет Половников.

Ранее зоозащитники обвинили свердловский приют для животных, назвав место «гетто». Зоозащитники обнаружили в нем истощенных и обреченных собак. По их словам, собак и щенков не лечат, а вместо корма дают помои.

Алексей Половников поделился фотографиями собачек из приюта Фото: Алексей Половников

Это запасы корма в приюте, заверяет мэр Камышлова Фото: Алексей Половников