Приют для животных из Камышлова (Свердловская область) обвинили в недобросовестном отношении к собакам. Зоозащитники, проверив место, нашли там истощенных и обреченных собак. А само место окрестили «гетто». Но позднее мэр города Алексей Половников опроверг информацию о том, что из приюта сделали «концлагерь» для собак.
«В соцсетях распространяется информация, якобы в Камышлове появился „концлагерь для собак“ — так авторы материалов назвали частный приют для животных в нашем городе. Мы оперативно отреагировали. В результате проверки замечаний не выявлено», — написал Половников на странице «ВКонтакте».
Половников поясняет, что условия содержания безнадзорных собак соблюдаются. «ИП Неустроев Денис Евгеньевич соблюдает условия муниципального контракта на этапе содержания собак в пункте кратковременного содержания», — добавил мэр.
Сам приют, по словам Половникова, регулярно проверяется сотрудниками МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа». Мэр уверяет, что в приюте имеется запас сухих кормов и воды. Также для животных готовят и другую пищу. Помещения чистые, ветеринарная помощь животным оказывается.
«Завтра на место будет выезжать прокуратура, кстати, и представители ведомства, и я уже неоднократно бывали в приюте. Каждый раз видим, что там все в порядке, все держим на контроле», — уверяет Половников.
Ранее зоозащитники обвинили свердловский приют для животных, назвав место «гетто». Зоозащитники обнаружили в нем истощенных и обреченных собак. По их словам, собак и щенков не лечат, а вместо корма дают помои.
Алексей Половников поделился фотографиями собачек из приюта
Фото: Алексей Половников
Это запасы корма в приюте, заверяет мэр Камышлова
Фото: Алексей Половников
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Приют для животных из Камышлова (Свердловская область) обвинили в недобросовестном отношении к собакам. Зоозащитники, проверив место, нашли там истощенных и обреченных собак. А само место окрестили «гетто». Но позднее мэр города Алексей Половников опроверг информацию о том, что из приюта сделали «концлагерь» для собак. «В соцсетях распространяется информация, якобы в Камышлове появился „концлагерь для собак“ — так авторы материалов назвали частный приют для животных в нашем городе. Мы оперативно отреагировали. В результате проверки замечаний не выявлено», — написал Половников на странице «ВКонтакте». Половников поясняет, что условия содержания безнадзорных собак соблюдаются. «ИП Неустроев Денис Евгеньевич соблюдает условия муниципального контракта на этапе содержания собак в пункте кратковременного содержания», — добавил мэр. Сам приют, по словам Половникова, регулярно проверяется сотрудниками МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа». Мэр уверяет, что в приюте имеется запас сухих кормов и воды. Также для животных готовят и другую пищу. Помещения чистые, ветеринарная помощь животным оказывается. «Завтра на место будет выезжать прокуратура, кстати, и представители ведомства, и я уже неоднократно бывали в приюте. Каждый раз видим, что там все в порядке, все держим на контроле», — уверяет Половников. Ранее зоозащитники обвинили свердловский приют для животных, назвав место «гетто». Зоозащитники обнаружили в нем истощенных и обреченных собак. По их словам, собак и щенков не лечат, а вместо корма дают помои.