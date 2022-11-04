Южная Корея подняла в небо истребители после обнаружения 180 военных самолетов КНДР

04 ноября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Южная Корея подняла истребители в воздух в ответ на активность самолетов КНДР Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Активность 180 самолетов КНДР стали причиной подъема авиации Южной Кореи в воздух. Об этом сообщает агентство Yonhap. «Южная Корея подняла в воздух около 80 самолетов», — цитирует агентство комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Кореи. Отмечается, что активность 180 самолетов КНДР наблюдалась с 11 до 15 часов по местному времени. Ранее стало известно, что Южная Корея запустила баллистическую ракету в открытое море в сторону Северной разграничительной линии КНДР. Северная Корея выпустила три ракеты в сторону Японского моря, передает телеканал 360. Также власти КНДР могли отдать команду о запуске ракеты средней или большей дальности, сообщает «Национальная служба новостей».

Активность 180 самолетов КНДР стали причиной подъема авиации Южной Кореи в воздух. Об этом сообщает агентство Yonhap. «Южная Корея подняла в воздух около 80 самолетов», — цитирует агентство комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Кореи. Отмечается, что активность 180 самолетов КНДР наблюдалась с 11 до 15 часов по местному времени. Ранее стало известно, что Южная Корея запустила баллистическую ракету в открытое море в сторону Северной разграничительной линии КНДР. Северная Корея выпустила три ракеты в сторону Японского моря, передает телеканал 360. Также власти КНДР могли отдать команду о запуске ракеты средней или большей дальности, сообщает «Национальная служба новостей».