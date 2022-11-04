Южная Корея подняла в небо истребители после обнаружения 180 военных самолетов КНДР

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
Южная Корея подняла истребители в воздух в ответ на активность самолетов КНДР Фото:

Активность 180 самолетов КНДР стали причиной подъема авиации Южной Кореи в воздух. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Южная Корея подняла в воздух около 80 самолетов», — цитирует агентство комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Кореи. Отмечается, что активность 180 самолетов КНДР наблюдалась с 11 до 15 часов по местному времени.

Ранее стало известно, что Южная Корея запустила баллистическую ракету в открытое море в сторону Северной разграничительной линии КНДР. Северная Корея выпустила три ракеты в сторону Японского моря, передает телеканал 360. Также власти КНДР могли отдать команду о запуске ракеты средней или большей дальности, сообщает «Национальная служба новостей».

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Активность 180 самолетов КНДР стали причиной подъема авиации Южной Кореи в воздух. Об этом сообщает агентство Yonhap. «Южная Корея подняла в воздух около 80 самолетов», — цитирует агентство комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Кореи. Отмечается, что активность 180 самолетов КНДР наблюдалась с 11 до 15 часов по местному времени. Ранее стало известно, что Южная Корея запустила баллистическую ракету в открытое море в сторону Северной разграничительной линии КНДР. Северная Корея выпустила три ракеты в сторону Японского моря, передает телеканал 360. Также власти КНДР могли отдать команду о запуске ракеты средней или большей дальности, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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