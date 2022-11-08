08 ноября 2022

ФСБ уничтожила почти центнер захваченных в Челябинске наркотиков. Видео

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Наркотики сожгли в заводских печах Фото:

Сотрудники ФСБ по Челябинской области уничтожили 80 килограммов наркотиков, изъятые из незаконного оборота. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, вещества сожгли в печах Челябинского металлургического комбината.

«Уничтожено около 44 килограммов мефедрона и 15,5 килограммов a-PVP, изъятые из незаконного оборота у пятерых жителей региона, которые являлись участниками межрегиональной ОПГ. Кроме наркотиков, ликвидирована нарколаборатория, оборудованная в одном из арендованных производственных помещений в поселке Каштак», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там отметили, что всех пятерых участников группы суд приговорил к разным срокам лишения свободы. Всего же за преступления, связанные с распространением наркотиков, осуждено 12 человек. Для каждого приговор вступил в законную силу.

В апреле силовики отправили в печь свыше 45 килограммов наркотических веществ. Тогда по уголовным делам проходило 17 человек. Всем им были вынесены обвинительные приговоры.

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Сотрудники ФСБ по Челябинской области уничтожили 80 килограммов наркотиков, изъятые из незаконного оборота. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, вещества сожгли в печах Челябинского металлургического комбината. «Уничтожено около 44 килограммов мефедрона и 15,5 килограммов a-PVP, изъятые из незаконного оборота у пятерых жителей региона, которые являлись участниками межрегиональной ОПГ. Кроме наркотиков, ликвидирована нарколаборатория, оборудованная в одном из арендованных производственных помещений в поселке Каштак», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что всех пятерых участников группы суд приговорил к разным срокам лишения свободы. Всего же за преступления, связанные с распространением наркотиков, осуждено 12 человек. Для каждого приговор вступил в законную силу. В апреле силовики отправили в печь свыше 45 килограммов наркотических веществ. Тогда по уголовным делам проходило 17 человек. Всем им были вынесены обвинительные приговоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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