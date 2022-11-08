Наркотики сожгли в заводских печах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ФСБ по Челябинской области уничтожили 80 килограммов наркотиков, изъятые из незаконного оборота. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, вещества сожгли в печах Челябинского металлургического комбината.

«Уничтожено около 44 килограммов мефедрона и 15,5 килограммов a-PVP, изъятые из незаконного оборота у пятерых жителей региона, которые являлись участниками межрегиональной ОПГ. Кроме наркотиков, ликвидирована нарколаборатория, оборудованная в одном из арендованных производственных помещений в поселке Каштак», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там отметили, что всех пятерых участников группы суд приговорил к разным срокам лишения свободы. Всего же за преступления, связанные с распространением наркотиков, осуждено 12 человек. Для каждого приговор вступил в законную силу.

В апреле силовики отправили в печь свыше 45 килограммов наркотических веществ. Тогда по уголовным делам проходило 17 человек. Всем им были вынесены обвинительные приговоры.