The Times назвал главную причину недоверия американцев к Зеленскому

The Times: Зеленскому придется победить коррупцию, чтобы вернуть доверие США и Европы
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Доверие США к Зеленскому подрывает высокая степень коррупции, которая сложилась в украинской политической структуре, пишет The Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главная причина недовольства со стороны американцев в отношении президента Украины Владимира Зеленского кроется в высоком уровне коррупции, сложившемся в политической структуре Украины. Об этом сообщает британская газета The Times.

«В США обеспокоены украинской коррупцией в связи с поставками вооружений. Американцы считают, что коррупция может снизить желание американцев поддерживать Украину в конфликте», — говорится в материале газеты. Автор материала добавляет, что украинцы должны доказать США, что их деньги тратятся по назначению. Усугубляет ситуацию хаос, сохраняющийся на Украине в связи с боевыми действиями, который может повлиять на качество слежения за тратами американской финансовой помощи. Помимо коррупции, Зеленский также должен продемонстрировать качество использования западного вооружения.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков выразил мнение, что по итогам выборов в США президенту страны Джо Байдену будет тяжело продолжать оказывать помощь Украине. Украинские власти «не находят себе места» из-за итогов промежуточных выборов в конгресс США, передает RT.

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Главная причина недовольства со стороны американцев в отношении президента Украины Владимира Зеленского кроется в высоком уровне коррупции, сложившемся в политической структуре Украины. Об этом сообщает британская газета The Times. «В США обеспокоены украинской коррупцией в связи с поставками вооружений. Американцы считают, что коррупция может снизить желание американцев поддерживать Украину в конфликте», — говорится в материале газеты. Автор материала добавляет, что украинцы должны доказать США, что их деньги тратятся по назначению. Усугубляет ситуацию хаос, сохраняющийся на Украине в связи с боевыми действиями, который может повлиять на качество слежения за тратами американской финансовой помощи. Помимо коррупции, Зеленский также должен продемонстрировать качество использования западного вооружения. Ранее сенатор РФ Алексей Пушков выразил мнение, что по итогам выборов в США президенту страны Джо Байдену будет тяжело продолжать оказывать помощь Украине. Украинские власти «не находят себе места» из-за итогов промежуточных выборов в конгресс США, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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