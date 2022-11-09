09 ноября 2022
08 ноября 2022

Мобилизованные тюменцы встретились с родственниками и близкими перед отправкой в зону СВО. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень
Мобилизованным дали время попрощаться перед отправкой Фото:
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Мобилизация в России

В Тюмени мобилизованные перед отправкой в зону СВО встретились со своими родственниками и близкими. Ощущения от этого события корреспонденту URA.RU рассказала одна из провожающих.

«Жалко отпускать родного человека. Очень жалко, страшно. Мы его очень любим, будем ждать и ждать с победой. Будем молиться за него. И мы думаем, что все будет хорошо. Отпускаем с легким сердцем, но все же со слезами», — рассказала корреспонденту агентства жена одного из мобилизованных. Сам боец заявил, что уходит на фронт с хорошими мыслями и верой в победу.

Отправка солдат на полигоны в зоне СВО была организована на железнодорожном вокзале в Тюмени. Как проходило это мероприятие и какие эмоции испытывали провожающие — в фотоподборке URA.RU.

Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень
Проводы начались в 22:00. К этому моменту на перроне собралось много людей, которые пришли увидеться с мобилизованными
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень
Перед бойцами выступил губернатор Тюменской области Александр Моор, протоиерей Андрей Сбитнев и муфтий Духовного управления мусульман в регионе Садыков Зиннат Аюпович
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень
Кадеты «Юнармии» встретили бойцов. Мобилизованным также вручили конверты. В них находятся монеты, которые даются в «символический долг». Старт этой традиции дал губернатор региона
Фото:
Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень
Бойцы успели пообщаться с родственниками и близкими перед отправкой в зону СВО
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень
Как рассказал Александр Моор, старшее поколение тюменцев молится за солдат
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень
По словам нашего корреспондта, во время отправки поезда многие плакали
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень
Пока тюменцы провожали уезжающих бойцов, военный оркестр исполнял «Прощание Славянки»
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В Тюмени мобилизованные перед отправкой в зону СВО встретились со своими родственниками и близкими. Ощущения от этого события корреспонденту URA.RU рассказала одна из провожающих. «Жалко отпускать родного человека. Очень жалко, страшно. Мы его очень любим, будем ждать и ждать с победой. Будем молиться за него. И мы думаем, что все будет хорошо. Отпускаем с легким сердцем, но все же со слезами», — рассказала корреспонденту агентства жена одного из мобилизованных. Сам боец заявил, что уходит на фронт с хорошими мыслями и верой в победу. Отправка солдат на полигоны в зоне СВО была организована на железнодорожном вокзале в Тюмени. Как проходило это мероприятие и какие эмоции испытывали провожающие — в фотоподборке URA.RU.
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