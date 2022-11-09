В Тюмени мобилизованные перед отправкой в зону СВО встретились со своими родственниками и близкими. Ощущения от этого события корреспонденту URA.RU рассказала одна из провожающих.
«Жалко отпускать родного человека. Очень жалко, страшно. Мы его очень любим, будем ждать и ждать с победой. Будем молиться за него. И мы думаем, что все будет хорошо. Отпускаем с легким сердцем, но все же со слезами», — рассказала корреспонденту агентства жена одного из мобилизованных. Сам боец заявил, что уходит на фронт с хорошими мыслями и верой в победу.
Отправка солдат на полигоны в зоне СВО была организована на железнодорожном вокзале в Тюмени. Как проходило это мероприятие и какие эмоции испытывали провожающие — в фотоподборке URA.RU.
Проводы начались в 22:00. К этому моменту на перроне собралось много людей, которые пришли увидеться с мобилизованными
В Тюмени мобилизованные перед отправкой в зону СВО встретились со своими родственниками и близкими. Ощущения от этого события корреспонденту URA.RU рассказала одна из провожающих. «Жалко отпускать родного человека. Очень жалко, страшно. Мы его очень любим, будем ждать и ждать с победой. Будем молиться за него. И мы думаем, что все будет хорошо. Отпускаем с легким сердцем, но все же со слезами», — рассказала корреспонденту агентства жена одного из мобилизованных. Сам боец заявил, что уходит на фронт с хорошими мыслями и верой в победу. Отправка солдат на полигоны в зоне СВО была организована на железнодорожном вокзале в Тюмени. Как проходило это мероприятие и какие эмоции испытывали провожающие — в фотоподборке URA.RU.