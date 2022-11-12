12 ноября 2022

AP: Шольц пригрозил Ирану введением ЕС новых санкций из-за помощи России

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
По мнению Шольца, Иран активно помогает России в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия предупредила Иран, что Евросоюз введет новые санкции, так как Тегеран якобы активно помогает России в ходе спецоперации, отправляя свои беспилотники. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Шольц доложил, что Иран получит дополнительные санкции за свои жестокие репрессии и решение отправить в Россию сотни беспилотников для использования в [спецоперации] на Украине», — передает издание Associated Press. Ожидается, что министры иностранных дел Европейского союза договорятся о дополнительных санкциях против Ирана на встрече 14 ноября.

В начале месяца в США забеспокоились, что Иран может вооружить Россию баллистическими ракетами малой дальности «земля-земля». По словам члена Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Иран активно участвует в поддержке России, несмотря на то, что ранее страна отказала в помощи обеим сторонам российско-украинского конфликта. Однако власти Вашингтона все же пригрозили Ирану новыми санкциями. Позднее генерал ВВС США Патрик Райдер доложил, что Америка не смогла подтвердить достоверность информации Украины о том, что между Ираном и Россией заключено соглашение на поставку ей тактических баллистических ракет в ноябре.

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Германия предупредила Иран, что Евросоюз введет новые санкции, так как Тегеран якобы активно помогает России в ходе спецоперации, отправляя свои беспилотники. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Шольц доложил, что Иран получит дополнительные санкции за свои жестокие репрессии и решение отправить в Россию сотни беспилотников для использования в [спецоперации] на Украине», — передает издание Associated Press. Ожидается, что министры иностранных дел Европейского союза договорятся о дополнительных санкциях против Ирана на встрече 14 ноября. В начале месяца в США забеспокоились, что Иран может вооружить Россию баллистическими ракетами малой дальности «земля-земля». По словам члена Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Иран активно участвует в поддержке России, несмотря на то, что ранее страна отказала в помощи обеим сторонам российско-украинского конфликта. Однако власти Вашингтона все же пригрозили Ирану новыми санкциями. Позднее генерал ВВС США Патрик Райдер доложил, что Америка не смогла подтвердить достоверность информации Украины о том, что между Ираном и Россией заключено соглашение на поставку ей тактических баллистических ракет в ноябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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