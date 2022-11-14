Глава Сургута разместил видео со словами благодарности на своей странице в telergam-канале Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава города Сургута (ХМАО) Андрей Филатов передал слова благодарности школьникам округа от бойцов из Югры. Соответствующее видео разместил мэр в своем личном telegram-канале.

«Бойцы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выражают благодарность за письма поддержки школьникам округа. В особенности ученикам школы №10 города Сургута. И особую благодарность за посылки, собранные учениками третьего класса и классного руководителя Светлане Григорьевне. Мы им всем говорим „Спасибо!“» — произносят бойцы в опубликованном видео.

Андрей Филатов отметил ценность того, что даже в непростых условиях, бойцы находят возможность ответить детям. Глава Сургута выразил личную благодарность солдатам.

Ранее URA.RU рассказывало, что военнослужащие российской армии, которые участвую в специальной операции, выразили слова благодарности школьникам из Надыма (ЯНАО) за трогательные письма. Они поделились, что поддержка и внимание согревают их сердца в это нелегкое время.