Бастрыкин поставил на контроль дело пермской сироты, лишенной квартиры

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о деле сироты из Пермского края. Следователи проверяют правомерность исключения гражданки из очереди на получение жилья, сообщается в группе информационного центра СК в соцсети «ВКонтакте».

«Жительница Пермского края из числа детей-сирот сообщила, что в 2019 году была поставлена на очередь для получения жилого помещения. Однако спустя три года местные органы власти исключили девушку из списка лиц, подлежащих обеспечению жильем», — говорится в паблике.

В СУ СК по Пермскому краю по данному факту проводится проверка. Доложить о результатах проверки Бастрыкин поручил главе СК по краю Денису Головкину.

URA.RU ранее также рассказывало о сироте из Кунгура, которой местная мэрия также отказала в получении жилья. После вмешательства судебных приставов и обращения в суд жительница Кунгура получила положенную квартиру.