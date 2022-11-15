15 ноября 2022

Бастрыкин поставил на контроль дело пермской сироты, лишенной квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о деле сироты из Пермского края. Следователи проверяют правомерность исключения гражданки из очереди на получение жилья, сообщается в группе информационного центра СК в соцсети «ВКонтакте».

«Жительница Пермского края из числа детей-сирот сообщила, что в 2019 году была поставлена на очередь для получения жилого помещения. Однако спустя три года местные органы власти исключили девушку из списка лиц, подлежащих обеспечению жильем», — говорится в паблике.

В СУ СК по Пермскому краю по данному факту проводится проверка. Доложить о результатах проверки Бастрыкин поручил главе СК по краю Денису Головкину.

URA.RU ранее также рассказывало о сироте из Кунгура, которой местная мэрия также отказала в получении жилья. После вмешательства судебных приставов и обращения в суд жительница Кунгура получила положенную квартиру.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о деле сироты из Пермского края. Следователи проверяют правомерность исключения гражданки из очереди на получение жилья, сообщается в группе информационного центра СК в соцсети «ВКонтакте». «Жительница Пермского края из числа детей-сирот сообщила, что в 2019 году была поставлена на очередь для получения жилого помещения. Однако спустя три года местные органы власти исключили девушку из списка лиц, подлежащих обеспечению жильем», — говорится в паблике. В СУ СК по Пермскому краю по данному факту проводится проверка. Доложить о результатах проверки Бастрыкин поручил главе СК по краю Денису Головкину. URA.RU ранее также рассказывало о сироте из Кунгура, которой местная мэрия также отказала в получении жилья. После вмешательства судебных приставов и обращения в суд жительница Кунгура получила положенную квартиру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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