Жители челябинского города пожаловались на отсутствие отопления в мороз

На улице ночью обещали до -23 градусов Цельсия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Усть-Катава (Челябинская область) жалуются в социальных сетях, что половина города осталась без отопления в морозы. По предварительной информации, отключение произошло из-за аварии на городском водоканале.

«Половина города осталась без электричества, воды и отопления. К полуночи электричество появилось, а вот с водой и отоплением проблемы», — сообщила одна из жительниц города URA.RU.

В паблике «Подуслушано Усть-Катав» горожане сообщают, что в отдельных микрорайонах вода и отоплением появились. При этом они указывают, что подобные отключения стали случаться в городе регулярно. На странице Усть-Катавского городского округа сообщается лишь о плановых отключениях электроэнергии в отдельных домах. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию города и ГУ МЧС по Челябинской области с просьбой прояснить ситуацию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на 17 ноября в регионе будет морозно. Столбики термометров опустятся до — 18…- 23 градусов Цельсия, в низинах до -28.