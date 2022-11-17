17 ноября 2022

Главврач пермской больницы отправился на СВО

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В зоне проведения спецоперации Котомин будет хирургом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главный врач Осинской ЦРБ Андрей Котомин уехал в командировку в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на медучреждение.

«Андрей Котомин отправился в командировку в качестве врача-хирурга. Он уехал 16 ноября и вернется в 2023 году», — пишет издание.

Котомин работает в Осинской больнице с 1998 года. Сначала он возглавлял травматологическое отделение, а с 2001 года назначен главным врачом медучреждения. Связаться с самим главврачом URA.RU не удалось, он не ответил на звонок.

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Главный врач Осинской ЦРБ Андрей Котомин уехал в командировку в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на медучреждение. «Андрей Котомин отправился в командировку в качестве врача-хирурга. Он уехал 16 ноября и вернется в 2023 году», — пишет издание. Котомин работает в Осинской больнице с 1998 года. Сначала он возглавлял травматологическое отделение, а с 2001 года назначен главным врачом медучреждения. Связаться с самим главврачом URA.RU не удалось, он не ответил на звонок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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