Главврач пермской больницы отправился на СВО

В зоне проведения спецоперации Котомин будет хирургом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главный врач Осинской ЦРБ Андрей Котомин уехал в командировку в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на медучреждение.
«Андрей Котомин отправился в командировку в качестве врача-хирурга. Он уехал 16 ноября и вернется в 2023 году», — пишет издание.
Котомин работает в Осинской больнице с 1998 года. Сначала он возглавлял травматологическое отделение, а с 2001 года назначен главным врачом медучреждения. Связаться с самим главврачом URA.RU не удалось, он не ответил на звонок.
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