Главврач пермской больницы отправился на СВО

18 ноября 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

В зоне проведения спецоперации Котомин будет хирургом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главный врач Осинской ЦРБ Андрей Котомин уехал в командировку в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на медучреждение. «Андрей Котомин отправился в командировку в качестве врача-хирурга. Он уехал 16 ноября и вернется в 2023 году», — пишет издание. Котомин работает в Осинской больнице с 1998 года. Сначала он возглавлял травматологическое отделение, а с 2001 года назначен главным врачом медучреждения. Связаться с самим главврачом URA.RU не удалось, он не ответил на звонок.

Главный врач Осинской ЦРБ Андрей Котомин уехал в командировку в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на медучреждение. «Андрей Котомин отправился в командировку в качестве врача-хирурга. Он уехал 16 ноября и вернется в 2023 году», — пишет издание. Котомин работает в Осинской больнице с 1998 года. Сначала он возглавлял травматологическое отделение, а с 2001 года назначен главным врачом медучреждения. Связаться с самим главврачом URA.RU не удалось, он не ответил на звонок.