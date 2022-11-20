В Сургуте на башенный кран установили елку
В Сургуте строители установили на верхушку башенного крана новогоднюю елку. Видео опубликовано в telegram-канале «Юграч».
«Сургутские строители продолжают традицию украшать башенные краны. Как и в прошлом году, там вновь засветилась елочка, находящаяся на рекордной высоте над уровнем Сургута», — сказано в посте.
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