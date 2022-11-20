20 ноября 2022
19 ноября 2022

В Сургуте строители украсили башенный кран новогодней елкой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, мороз, елка в куржаке
В Сургуте на башенный кран установили елку Фото:

В Сургуте строители установили на верхушку башенного крана новогоднюю елку. Видео опубликовано в telegram-канале «Юграч».

«Сургутские строители продолжают традицию украшать башенные краны. Как и в прошлом году, там вновь засветилась елочка, находящаяся на рекордной высоте над уровнем Сургута», — сказано в посте.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Ханты-Мансийска вместо праздничного фейерверка на Новый год приняла решение вручить подарки детям мобилизованных. Вместе с этим власти города расширят список семейных мероприятий и организовать.

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В Сургуте строители установили на верхушку башенного крана новогоднюю елку. Видео опубликовано в telegram-канале «Юграч». «Сургутские строители продолжают традицию украшать башенные краны. Как и в прошлом году, там вновь засветилась елочка, находящаяся на рекордной высоте над уровнем Сургута», — сказано в посте. Ранее URA.RU писало, что мэрия Ханты-Мансийска вместо праздничного фейерверка на Новый год приняла решение вручить подарки детям мобилизованных. Вместе с этим власти города расширят список семейных мероприятий и организовать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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