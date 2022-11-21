В Сургуте депутат раскритиковал мэрию из-за новой дороги, по которой нельзя ездить

Дорога закрыта для жителей уже пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте депутат городской думы Владимир Болотов раскритиковал мэрию за пятилетний простой дороги, ведущей к дачным кооперативам, построенной за 300 миллионов рублей. Критика прозвучала в ходе заседания думского комитета по бюджету, передает корреспондент URA.RU.

«Первый этап строительства дороги построен и введен в эксплуатацию. А можно уточнить, почему он закрыт? 300 миллионов потратили на эту дорогу, которая ничего не решила и сейчас превратилась в какую-то интересную историю для технологического транспорта, для какой-то подрядной организации. Меня это вообще-то немного смущает. Там стоит на въезде КПП, очень странный. В моем понимании — муниципальная дорога, построенная за бюджетные деньги. Ну такая себе практика реализации этих отношений», — заявил Болотов.

Речь идет про первый этап строительства объездной дороги в шесть километров, ведущей в несколько дачных кооперативов города в обход водохранилища. Ее строительство было завершено еще в 2016 году. Представители администрации не смогли ответить на вопрос депутата. Чиновники подтвердили, что данный отрезок уже готов и введен в эксплуатацию, но почему он закрыт для жителей, так и не смогли ответить. Народные избранники попросили представителей мэрии подготовить ответ на этот вопрос к следующему заседанию комитета.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте депутат раскритиковал мэрию за продажу активов по низкой цене. Речь также шла про Владимира Болотова, которого смутила низкая стоимость продажи половины завода железобетонных изделий.