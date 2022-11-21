21 ноября 2022

В Сургуте депутат раскритиковал мэрию из-за новой дороги, по которой нельзя ездить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , стоп, stop
Дорога закрыта для жителей уже пять лет Фото:

В Сургуте депутат городской думы Владимир Болотов раскритиковал мэрию за пятилетний простой дороги, ведущей к дачным кооперативам, построенной за 300 миллионов рублей. Критика прозвучала в ходе заседания думского комитета по бюджету, передает корреспондент URA.RU.

«Первый этап строительства дороги построен и введен в эксплуатацию. А можно уточнить, почему он закрыт? 300 миллионов потратили на эту дорогу, которая ничего не решила и сейчас превратилась в какую-то интересную историю для технологического транспорта, для какой-то подрядной организации. Меня это вообще-то немного смущает. Там стоит на въезде КПП, очень странный. В моем понимании — муниципальная дорога, построенная за бюджетные деньги. Ну такая себе практика реализации этих отношений», — заявил Болотов.

Речь идет про первый этап строительства объездной дороги в шесть километров, ведущей в несколько дачных кооперативов города в обход водохранилища. Ее строительство было завершено еще в 2016 году. Представители администрации не смогли ответить на вопрос депутата. Чиновники подтвердили, что данный отрезок уже готов и введен в эксплуатацию, но почему он закрыт для жителей, так и не смогли ответить. Народные избранники попросили представителей мэрии подготовить ответ на этот вопрос к следующему заседанию комитета.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте депутат раскритиковал мэрию за продажу активов по низкой цене. Речь также шла про Владимира Болотова, которого смутила низкая стоимость продажи половины завода железобетонных изделий.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В Сургуте депутат городской думы Владимир Болотов раскритиковал мэрию за пятилетний простой дороги, ведущей к дачным кооперативам, построенной за 300 миллионов рублей. Критика прозвучала в ходе заседания думского комитета по бюджету, передает корреспондент URA.RU. «Первый этап строительства дороги построен и введен в эксплуатацию. А можно уточнить, почему он закрыт? 300 миллионов потратили на эту дорогу, которая ничего не решила и сейчас превратилась в какую-то интересную историю для технологического транспорта, для какой-то подрядной организации. Меня это вообще-то немного смущает. Там стоит на въезде КПП, очень странный. В моем понимании — муниципальная дорога, построенная за бюджетные деньги. Ну такая себе практика реализации этих отношений», — заявил Болотов. Речь идет про первый этап строительства объездной дороги в шесть километров, ведущей в несколько дачных кооперативов города в обход водохранилища. Ее строительство было завершено еще в 2016 году. Представители администрации не смогли ответить на вопрос депутата. Чиновники подтвердили, что данный отрезок уже готов и введен в эксплуатацию, но почему он закрыт для жителей, так и не смогли ответить. Народные избранники попросили представителей мэрии подготовить ответ на этот вопрос к следующему заседанию комитета. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте депутат раскритиковал мэрию за продажу активов по низкой цене. Речь также шла про Владимира Болотова, которого смутила низкая стоимость продажи половины завода железобетонных изделий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...