Челябинские спасатели вскрыли квартиру с трупом

Погибшая страдала хроническим заболеванием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Усть-Катаве (Челябинская область) одна из семей попросила спасателей вскрыть квартиру, в которой жила их родственница. Как сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона, женщина была обнаружена мертвой.

«В присутствии сотрудников полиции при помощи слесарного инструмента спасатели открыли входную дверь. В кресле перед телевизором, рядом с разобранным телефоном, женщина обнаружена погибшей» — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве пояснили, что женщина страдала хроническим заболеванием и долгое время вела уединенный образ жизни. После того как она перестала отвечать на звонки, родственники приехали к ней, но им никто не открыл дверь. Тогда они и обратились за помощью к спасателям.