22 ноября 2022

Челябинские спасатели вскрыли квартиру с трупом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхоаварийный дом на улице Пушкина 69. Челябинск, старый дом, подъезд, ветхоаварийный дом, пушкина69
Погибшая страдала хроническим заболеванием Фото:

В Усть-Катаве (Челябинская область) одна из семей попросила спасателей вскрыть квартиру, в которой жила их родственница. Как сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона, женщина была обнаружена мертвой.

«В присутствии сотрудников полиции при помощи слесарного инструмента спасатели открыли входную дверь. В кресле перед телевизором, рядом с разобранным телефоном, женщина обнаружена погибшей» — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве пояснили, что женщина страдала хроническим заболеванием и долгое время вела уединенный образ жизни. После того как она перестала отвечать на звонки, родственники приехали к ней, но им никто не открыл дверь. Тогда они и обратились за помощью к спасателям.

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В Усть-Катаве (Челябинская область) одна из семей попросила спасателей вскрыть квартиру, в которой жила их родственница. Как сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона, женщина была обнаружена мертвой. «В присутствии сотрудников полиции при помощи слесарного инструмента спасатели открыли входную дверь. В кресле перед телевизором, рядом с разобранным телефоном, женщина обнаружена погибшей» — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. В ведомстве пояснили, что женщина страдала хроническим заболеванием и долгое время вела уединенный образ жизни. После того как она перестала отвечать на звонки, родственники приехали к ней, но им никто не открыл дверь. Тогда они и обратились за помощью к спасателям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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