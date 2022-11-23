Ушедший на фронт челябинский депутат Госдумы призвал Зеленского выдать убийц российских пленных

24 ноября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

По словам Олега Голикова, убийц российских пленных необходимо судить по законам военного времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который в настоящее время находится на фронте, призвал президента Украины Владимира Зеленского выдать России убийц российских пленных. В социальных сетях он пояснил, что их придадут военному трибуналу. «Призываю террориста Зеленского лично выдать убийц наших пленных, добровольно и без условий, тех кто нажимал на курок. Это ультиматум. За расстрелы российских пленных последует жесткая реакция по законам военного времени», — написал Голиков в своем telegram-канале. Депутат отметил, что украинские нацисты нарушают условия содержания военнопленных, которые были прописаны в III Женевской конвенции 1949 года. По словам парламентария, видя кадры убийств российских безоружных военных, хочется сказать, что России противостоят нелюди и подонки, а не воины. Голиков отправился на фронт в начале октября. Пройдя курсы подготовки в Ростове, он отправился «за ленточку». Его зачислили в Мариупольско-Хинганский 9-й гвардейский отдельный штурмовой полк морской пехоты, которым командует челябинец Юрий Гагарин. По словам Гагарина, Голиков показал себя, как настоящий мужик. Участвовал в двух штурмах. Сейчас депутат проходит обучение.

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который в настоящее время находится на фронте, призвал президента Украины Владимира Зеленского выдать России убийц российских пленных. В социальных сетях он пояснил, что их придадут военному трибуналу. «Призываю террориста Зеленского лично выдать убийц наших пленных, добровольно и без условий, тех кто нажимал на курок. Это ультиматум. За расстрелы российских пленных последует жесткая реакция по законам военного времени», — написал Голиков в своем telegram-канале. Депутат отметил, что украинские нацисты нарушают условия содержания военнопленных, которые были прописаны в III Женевской конвенции 1949 года. По словам парламентария, видя кадры убийств российских безоружных военных, хочется сказать, что России противостоят нелюди и подонки, а не воины. Голиков отправился на фронт в начале октября. Пройдя курсы подготовки в Ростове, он отправился «за ленточку». Его зачислили в Мариупольско-Хинганский 9-й гвардейский отдельный штурмовой полк морской пехоты, которым командует челябинец Юрий Гагарин. По словам Гагарина, Голиков показал себя, как настоящий мужик. Участвовал в двух штурмах. Сейчас депутат проходит обучение.