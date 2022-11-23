23 ноября 2022

Пермский митрополит поддержал спецоперацию на Украине

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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, митрополит мефодий, мефодий, митрополит пермский и кунгурский
Митрополит выступил на заседании Законодательного собрания Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий высказался в поддержку проведения спецоперации РФ на Украине. Он выступил на заседании Законодательного собрания Пермского края.

«Сегодня жизнь предложила нам очень сложный, ответственный выбор: встать на защиту тех ценностей, которыми мы пронизаны с детства. Мы должны понимать, что это борьба с дьяволом, как сказал президент и руководитель нашего государства», — сказал митрополит Мефодий.

Митрополит Мефодий был приглашен на заседание. Ему присвоили почетное звание «за значительные заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей и активную просветительскую деятельность».

С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий высказался в поддержку проведения спецоперации РФ на Украине. Он выступил на заседании Законодательного собрания Пермского края. «Сегодня жизнь предложила нам очень сложный, ответственный выбор: встать на защиту тех ценностей, которыми мы пронизаны с детства. Мы должны понимать, что это борьба с дьяволом, как сказал президент и руководитель нашего государства», — сказал митрополит Мефодий. Митрополит Мефодий был приглашен на заседание. Ему присвоили почетное звание «за значительные заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей и активную просветительскую деятельность». С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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