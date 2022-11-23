Пермский митрополит поддержал спецоперацию на Украине

24 ноября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Митрополит выступил на заседании Законодательного собрания Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий высказался в поддержку проведения спецоперации РФ на Украине. Он выступил на заседании Законодательного собрания Пермского края. «Сегодня жизнь предложила нам очень сложный, ответственный выбор: встать на защиту тех ценностей, которыми мы пронизаны с детства. Мы должны понимать, что это борьба с дьяволом, как сказал президент и руководитель нашего государства», — сказал митрополит Мефодий. Митрополит Мефодий был приглашен на заседание. Ему присвоили почетное звание «за значительные заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей и активную просветительскую деятельность». С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий высказался в поддержку проведения спецоперации РФ на Украине. Он выступил на заседании Законодательного собрания Пермского края. «Сегодня жизнь предложила нам очень сложный, ответственный выбор: встать на защиту тех ценностей, которыми мы пронизаны с детства. Мы должны понимать, что это борьба с дьяволом, как сказал президент и руководитель нашего государства», — сказал митрополит Мефодий. Митрополит Мефодий был приглашен на заседание. Ему присвоили почетное звание «за значительные заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей и активную просветительскую деятельность». С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.