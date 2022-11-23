Пермский митрополит поддержал спецоперацию на Украине

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий высказался в поддержку проведения спецоперации РФ на Украине. Он выступил на заседании Законодательного собрания Пермского края.
«Сегодня жизнь предложила нам очень сложный, ответственный выбор: встать на защиту тех ценностей, которыми мы пронизаны с детства. Мы должны понимать, что это борьба с дьяволом, как сказал президент и руководитель нашего государства», — сказал митрополит Мефодий.
Митрополит Мефодий был приглашен на заседание. Ему присвоили почетное звание «за значительные заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей и активную просветительскую деятельность».
С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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