Советник губернатора и митрополит стали почетными гражданами Пермского края

Алексей Андреев получил новое звание Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Законодательное собрание Прикамья приняло решение о присвоении звания «Почетный гражданин Пермского края» советнику губернатора региона Алексею Андрееву и митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию. Андреев является генеральным директором ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», поэтому ему звание присвоено за значительные заслуги в развитии промышленности.

«По инициативе Алексея Гурьевича разработаны и внедрены в производство новые приборы, системы и комплексы навигационного оборудования, востребованные на российском и зарубежных рынках вооружений, военной и специальной техники», — обосновала депутатам присвоение звания вице-премьер правительства Пермского края Ольга Антипина. Трансляция заседания идет на сайте парламента.

Митрополиту Мефодию почетное звание присвоили «за значительные заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей и активную просветительскую деятельность». Ранее URA.RU рассказывало, что с инициативой отметить промышленника и митрополита выступили депутаты пермской городской думы, которые внесли предложение губернатору Дмитрию Махонину. Он идею поддержал и направил документы на утверждение в законодательное собрание.