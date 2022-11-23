23 ноября 2022

Советник губернатора и митрополит стали почетными гражданами Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей Авиационного техникума. Пермь, андреев алексей
Алексей Андреев получил новое звание Фото:

Законодательное собрание Прикамья приняло решение о присвоении звания «Почетный гражданин Пермского края» советнику губернатора региона Алексею Андрееву и митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию. Андреев является генеральным директором ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», поэтому ему звание присвоено за значительные заслуги в развитии промышленности.

«По инициативе Алексея Гурьевича разработаны и внедрены в производство новые приборы, системы и комплексы навигационного оборудования, востребованные на российском и зарубежных рынках вооружений, военной и специальной техники», — обосновала депутатам присвоение звания вице-премьер правительства Пермского края Ольга Антипина. Трансляция заседания идет на сайте парламента.

Митрополиту Мефодию почетное звание присвоили «за значительные заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей и активную просветительскую деятельность». Ранее URA.RU рассказывало, что с инициативой отметить промышленника и митрополита выступили депутаты пермской городской думы, которые внесли предложение губернатору Дмитрию Махонину. Он идею поддержал и направил документы на утверждение в законодательное собрание.

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Законодательное собрание Прикамья приняло решение о присвоении звания «Почетный гражданин Пермского края» советнику губернатора региона Алексею Андрееву и митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию. Андреев является генеральным директором ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», поэтому ему звание присвоено за значительные заслуги в развитии промышленности. «По инициативе Алексея Гурьевича разработаны и внедрены в производство новые приборы, системы и комплексы навигационного оборудования, востребованные на российском и зарубежных рынках вооружений, военной и специальной техники», — обосновала депутатам присвоение звания вице-премьер правительства Пермского края Ольга Антипина. Трансляция заседания идет на сайте парламента. Митрополиту Мефодию почетное звание присвоили «за значительные заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей и активную просветительскую деятельность». Ранее URA.RU рассказывало, что с инициативой отметить промышленника и митрополита выступили депутаты пермской городской думы, которые внесли предложение губернатору Дмитрию Махонину. Он идею поддержал и направил документы на утверждение в законодательное собрание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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