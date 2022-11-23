Курганский депутат ГД ответил госсекретарю США по ЛГБТ-пропаганде

Депутат Госдумы Ильтяков потребовал от Блинкена не навязывать РФ ценности ЛГБТ

Депутат Александр Ильтяков ответил госсеку США в своем telegram-канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Александр Ильтяков, представляющий в Госдуме РФ Курганскую область, ответил государственному секретарю Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкену, что депутаты не собираются отзывать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом Ильтяков написал в своем telegram-канале.

«Госсекретарь США Блинкен обратился к депутатам Госдумы РФ с просьбой отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Наш ответ Блинкину — 397 голосов из 397 — „ЗА“ за законопроект», — ответил Ильтяков.

Он отметил, что за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола будет грозить ответственность. А нарушителям могут грозить штрафы в размере до 10 млн рублей. «Не надо нам ничего навязывать США и ЕС. У нас, в России, свои ценности и традиции», — добавил Ильтяков.

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму в октябре. Под ним стояли подписи почти 400 депутатов. Позже Блинкен призвал «российских законодателей отозвать проект и уважать права человека и достоинство всех». 24 ноября председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что запрет ЛГБТ-пропаганды был поддержан депутатами и принят.