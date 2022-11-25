Мэр Березовского рассказал о ситуации с отсутствием электричества во всем городе. Фото

Мэр Березовского Евгений Писцов: 90% электроснабжения в городе восстановлено

26 ноября 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Березовский 26 ноября остался без электричества Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Березовском (Свердловская область) удалось на 90% восстановить электроснабжение после коммунального коллапса, который случился вечером 26 ноября. Об этом сообщил глава города Евгений Писцов в своем telegram-канале. «На 90% восстановили электроснабжение в Березовском. Сейчас работы продолжаются на фидере Водозабора. Все котельные в работе, набирают параметры теплоносителя», — написал Писцов. Новость по теме У жителей свердловского города пропал свет Березовский остался без электричества около 17:00. Как пояснил мэр города, это произошло из-за отключения трансформаторов на подстанции Южная. Аварийные бригады, осмотрев подстанцию, обнаружили повреждение шинных разъединителей. Евгений Писцов обещал, что в 19:40 свет у людей в домах появится. «Бригады работают, выполняется подключение через резервную ячейку и включение первой и второй секции шин», — пояснил мэр. Аварию устраняют две бригады АО «Уральские электрические сети». Электричество пропало на 15-ти улицах города. Корреспондент URA.RU отправил запрос в АО «Уральские электрические сети». На момент публикации новости ответ не получен. Фото: telegram-канал Евгения Писцова Фото: telegram-канал Евгения Писцова Фото: telegram-канал Евгения Писцова Фото: telegram-канал Евгения Писцова Фото: telegram-канал Евгения Писцова

В Березовском (Свердловская область) удалось на 90% восстановить электроснабжение после коммунального коллапса, который случился вечером 26 ноября. Об этом сообщил глава города Евгений Писцов в своем telegram-канале. «На 90% восстановили электроснабжение в Березовском. Сейчас работы продолжаются на фидере Водозабора. Все котельные в работе, набирают параметры теплоносителя», — написал Писцов. Березовский остался без электричества около 17:00. Как пояснил мэр города, это произошло из-за отключения трансформаторов на подстанции Южная. Аварийные бригады, осмотрев подстанцию, обнаружили повреждение шинных разъединителей. Евгений Писцов обещал, что в 19:40 свет у людей в домах появится. «Бригады работают, выполняется подключение через резервную ячейку и включение первой и второй секции шин», — пояснил мэр. Аварию устраняют две бригады АО «Уральские электрические сети». Электричество пропало на 15-ти улицах города. Корреспондент URA.RU отправил запрос в АО «Уральские электрические сети». На момент публикации новости ответ не получен.