В Тюмени повару предлагают зарплату больше ста тысяч рублей

В Тюмени открыта вакансия повара с зарплатой от 108 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени ищут повара на зарплату до 120 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы hh.ru.

«Вакансия: повар. Обязанности: приготовление салатов, холодных закусок и горячих блюд по техкартам, обслуживание посетителей на раздаче, Требования: опыт работы не менее года, профобразование и сертификат о вакцинации», — говорится в объявлении.

Работодатель обещает предоставить спецодежду, подарки сотрудникам и их детям по праздникам (четыре раза в год), а также бесплатное проживание и питание. Работа вахтовым методом 60/60, либо 45/45 в ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменских автомехаников приглашают на работу в Новый Уренгой (ЯНАО). За вахту им предлагают заработать 300 тысяч рублей.