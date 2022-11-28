В Тюмени повару предлагают зарплату больше ста тысяч рублей

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Курганский государственный колледж. Курган, колледж, кондитер, повар, курганский колледж
В Тюмени открыта вакансия повара с зарплатой от 108 тысяч рублей в месяц Фото:

В Тюмени ищут повара на зарплату до 120 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы hh.ru.

«Вакансия: повар. Обязанности: приготовление салатов, холодных закусок и горячих блюд по техкартам, обслуживание посетителей на раздаче, Требования: опыт работы не менее года, профобразование и сертификат о вакцинации», — говорится в объявлении.

Работодатель обещает предоставить спецодежду, подарки сотрудникам и их детям по праздникам (четыре раза в год), а также бесплатное проживание и питание. Работа вахтовым методом 60/60, либо 45/45 в ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменских автомехаников приглашают на работу в Новый Уренгой (ЯНАО). За вахту им предлагают заработать 300 тысяч рублей.

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В Тюмени ищут повара на зарплату до 120 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы hh.ru. «Вакансия: повар. Обязанности: приготовление салатов, холодных закусок и горячих блюд по техкартам, обслуживание посетителей на раздаче, Требования: опыт работы не менее года, профобразование и сертификат о вакцинации», — говорится в объявлении. Работодатель обещает предоставить спецодежду, подарки сотрудникам и их детям по праздникам (четыре раза в год), а также бесплатное проживание и питание. Работа вахтовым методом 60/60, либо 45/45 в ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что тюменских автомехаников приглашают на работу в Новый Уренгой (ЯНАО). За вахту им предлагают заработать 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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