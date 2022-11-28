ДТП не повлияло на движение поездов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тепловоз и автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Челябинской области. По данным Уральской транспортной прокуратуры, машина выехала на запрещающий сигнал светофора.

«28 ноября в 20:53 на железнодорожном переезде перегона Учалы-Шартымка ЮУЖД произошло столкновение тепловоза ЧМЭ-3 с легковым автомобилем Suzuki под управлением водителя 1962 года рождения. Предварительная причина — выезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что из-за ДТП задержки поездов не случилось. Проверку по факту инцидента проводит Златоустовская транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что вагон с крупой врезался в здание столярного цеха в Челябинской области. В результате ЧП никто не пострадал.