28 ноября 2022

Тепловоз и автомобиль столкнулись в Челябинской области. Фото

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РЖД. Вокзал Челябинск, локомотив, ржд, железная дорога, поезд
ДТП не повлияло на движение поездов Фото:

Тепловоз и автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Челябинской области. По данным Уральской транспортной прокуратуры, машина выехала на запрещающий сигнал светофора.

«28 ноября в 20:53 на железнодорожном переезде перегона Учалы-Шартымка ЮУЖД произошло столкновение тепловоза ЧМЭ-3 с легковым автомобилем Suzuki под управлением водителя 1962 года рождения. Предварительная причина — выезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что из-за ДТП задержки поездов не случилось. Проверку по факту инцидента проводит Златоустовская транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что вагон с крупой врезался в здание столярного цеха в Челябинской области. В результате ЧП никто не пострадал.

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Тепловоз и автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Челябинской области. По данным Уральской транспортной прокуратуры, машина выехала на запрещающий сигнал светофора. «28 ноября в 20:53 на железнодорожном переезде перегона Учалы-Шартымка ЮУЖД произошло столкновение тепловоза ЧМЭ-3 с легковым автомобилем Suzuki под управлением водителя 1962 года рождения. Предварительная причина — выезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в ведомстве. В прокуратуре добавили, что из-за ДТП задержки поездов не случилось. Проверку по факту инцидента проводит Златоустовская транспортная прокуратура. Ранее сообщалось, что вагон с крупой врезался в здание столярного цеха в Челябинской области. В результате ЧП никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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